Video: mustamäelased valisid linnajuhte alkohaisu sees

"Ma pole konditsioonis," ütles üks neist ja keeras pea ära. "Pigem mitte, öösel ei maganud," ütles teine, kuid lisas, et olenemata peojärgsest pohmelusest, tuleb valima ikka minna.

Magistrali jaoskonnas järjekorra kõrval seistes oli kohati tunda kange alkoholi lõhna. Kuna valimistel kellegi joovet ei mõõdeta ja seda seadus ka reguleerinud pole, siis kedagi minema ei saadetud.

Üks silmnähtavalt joobes järjekorras seisnud meesterahvas oleks valimiskomisjoni esimehelt saadud valijakaardi peaaegu prügikasti visanud. "Oota-oota," ütles esimees ja andis suuniseid, et ka tema hääl antud saaks.

Kuigi enamus valimatulnutest olid nii Mustika keskuses ja pigem vanemaealised, leidus ka esimest korda oma kodanikukohust täitma tulnuid.

Noored mustamäelased ei soovinud kaamera ees enda otsusest rääkida, kuid jäi mulje, et tunnevad suurt vastutust. «Ta ikka mõtles mitu-mitu päeva, keda valida,» ütles ühe esimest korda valima mineva neiu ema Tatiana. Tatiana ütles, et kuigi tütrel on otsus tehtud, siis ema valik sünnib alles kabiinis. "Tema valib enda mõtete järgi ja mina enda järgi," ütles ta.

Nõmmekad Ülle ja Jaak ütlesid Järve keskuse valimisjaoskonna ees, et toetavad Reformierakonda. Kui Üllel oli kindel otsus tehtud, siis Jaak veel päris kindel polnud. "95 protsenti on kindel, viis protsenti on see, mis juhtub kabiinis ," ütles Jaak.

Muusik Aigar ütles, et annab oma hääle ametikaaslasele Tõnu Trubetskyle. "Ma olen oma maailmavaatelt ikka roheline," ütles ta Järve keskuse valimisjaoskonna ees.

Väikelapsega tuli valima Heleri, kes tõdes, et pärast lapse sündi muutus ka tema poliitiline eelistus. "Ma vaatan, et kes lubavad rohkem lasteaia kohti ja lastele huvitegevust," ütles ta.