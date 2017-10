Aivar Voog: reformi edu pant on Rõivase komejant

Kantar Emor ASi uuringutulemused näitasid mõned päevad enne valimiste lõppu enam vähem võrdset toetust Tallinnas Reformierakonnale ja Sotsiaaldemokraatidele.

Reaalsuses olid tulemused aga teistsugused. Reformierakond kogus Sotsiaaldemokraatidest peaaegu poole rohkem hääli.

Emori juht Aivar Voog usub, et pildi pööras suure tõenäosusega teistpidi neljapäeval lahvatanud reformierakonna ühe liidri Taavi Rõivase skandaal.

"Reformierakonna ja sotside valijad kattuvad osaliselt ja võimalik, et skandaal andis liberaalsete erakondade valijatele lisaimpulsi just Reformierakonda valida," ütles Voog.

Kantar Emor ASi juht Aivar Voog ütles, et taoliste skandaalide puhul on tavapärane, et selle keskmesse sattunu toetus esimestel nädalatel tõuseb. "Need on emotsionaalsed protestihääled, mil valijatele tundub, et neile tehakse liiga," ütles Voog.

Voogi sõnul on taolist asja ka varasem ette tulnud. "Sama lugu oli Reformierakonnaga 2012. aastal, kui Silver Meikar arvamusartikli päritoluta raha annetamise kohta avaldas," ütles Voog. Tema sõnul tõusis ka tol korral Reformierakonna toetus esimestel nädalatel. "Kui nendepoolsed kommentaarid naeruväärseks muutusid ja prokuratuur teravate küsimustega pihtide vahele võttis, langes toetus taas," rääkis Voog.

Turu-uuringute ASi uuringujuht Juhan Kivirähk ametikaaslase hüpoteesiga nõustuma ei kiirusta. "Väga raske öelda, kas Rõivase skandaal kuidagi valimistulemusi mõjutas. Ma pole nõid, kes suudab inimeste hinge näha," ütles Kivirähk lisades, et reformierakonna jaoks edukaks osutunud e-hääli skandaal mõjutada ei saanud.

"Rõivase skandaal algas neljapäeval. Põhiosa uuringust viidi läbi teisipäeval ja kolmapäeval," selgitas Voog, miks nende valimis- ja uuringutulemused erinesid.

Voog usub, et Reformierakond teenis plusspunkte ka Michali eduka esinemisega televäitlustes. "Ta jättis tänu rahulikule toonile hea mulje. Seal, kus teised tõmblesid, oli tema rahulik," ütles Voog.

Voogi sõnul valitakse kohalike omavalitsuste valimistel eeskätt inimesi. "Neid, keda tuntakse ja teatakse," ütles ta. "EKREl tegelikult nii palju tugevaid isikuid üle riigi polnud ja eks seetõttu ka nende tulemus võis olla veidi kehvem, kui mõni ennustas," ütles Voog.

Kivirähk nõustus EKRE osas Voogiga ning lisas, et IRL võib olla brändina aastatega rohkem kinnistud.

Kivirähk ütles, et peamine põhjus, miks Turu-uuringute ASi tulemused valimistulemustest erinesid Keskerakonna puhul, tulenes madalast valimisaktiivsusest. "Eks nad jäid tulemata, ja sealt see erisus tuli," ütles Kivirähk.