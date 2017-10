Gräzin: naistele meeldivad sellised efektiivsed mehed nagu Rõivas

Leian, et Reformierakond säilitas valimiste tulemuste põhjal oma positsiooni, kusjuures keerulises olukorras, kui muutuvad omavalitsuste piirid, kujunevad uued ühendused ja nii edasi ja nii edasi. Me oleme end saavutatud kõrgustel kinnitanud.

Mis puutub Tallinna, siis see osutus paigalseisus olevaks. Valimistel ei tõstatunud mitte ükski aktuaalne teema. Keskerakondlased kiidavad end tasuta ühistranspordi eest, kuid millegipärast pole keegi öelnud, et Tallinnas on eelkõige kasutu ühistransport – sõita saab sinna, kuhu pole vaja. Kõik liinid on seotud nõukoguliku planeeringuga, aga kusagilt Pääskülast Tallinna kesklinna pääseda on keerulisem kui Tallinnast Stockholmi.

Kahju, et keskerakondlaste obstruktsioonist räägiti abstraktselt. Te olete unustanud, et Keskerakond – see on kriminaalselt karistatud organisatsioon. Jutt käis praeguse Tallinna korruptiivse struktuuri muutmisest.

Reformierakondlased ja vene valija on muidugi eriline teema. Ma puutusin vene valijatega kokku oma ringkonnas Peipsi ääres ja võin öelda, et aktiivset negatiivset suhtumist reformierakondlastesse kultiveeritakse seal aastaid. Me ei saa midagi teha – meid ei võeta kuulda. Ehkki seekord me suhtlesime palju vene valijatega, kusjuures kõige olulisematel teemadel. Paraku on psühholoogiline barjäär niivõrd kõrge, et meil ei tulnud midagi erilist välja.

Jah, võib öelda, et Reformierakond on aastaid kultiveerinud vastikustunnet Keskerakonna vastu. Ja see oli väga õige ning me peame seda jätkama. Venelased ei puutu siin asjasse. Nagu Karamzin ütles kunagi: varastatakse! Me ei suutnud mõista ja omaks võtta, et üle poole Tallinna juhtkonnast on kohtu ja juurdluse all. Tuletage meelde neid, keda on Tallinnas istuma pandud ja keda alles hakatakse istuma panema. Muidugi, selline korruputsioon põhjustab kaotusi. Ja Savisaare protsess on kõigest jäämäe tipp sellest, mida Tallinna võimud endast praegu kujutavad.

Mis puutub Taavi Rõivase skandaali ja tema mõjusse valimistele, siis ütlen, et Rõivase skandaali ei olnud. Oli kerge romantiline vodevill nagu «Õlgkübar». Ma isegi ei mõista, miks ta lahkus asespiikri ametist. Eile sattusin ma vene daamide, valimiste jälgijate seltskonda ning neist kolmest kaks ütlesid: oleme kindlad, et skandaal vaid andis Rõivasele hääli juurde, eriti naiste seas, neile meeldivad sellised efektiivsed mehed. Kolmas naine oli häälestatud tugevasti Rõivase vastu ja ütles: jah, skandaal lisas hääli, kuid mitte palju…