Savisaar: Keskerakond pole maksnud minu eest mingeid kohtukulusid

«Mina ei tea, et Keskerakond oleks selle aasta jooksul minu eest maksnud mingeidki advokaadi või kohtukulusid. Mida pole, seda pole. Pärast valimisi on muidugi seda teemat hea käsitada. Aga järgmised valimised on ainult poolteise aasta kauguses,» kirjutas Savisaar sotsiaalmeedias.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles eile, et erakonna juhatus arutab ilmselt järgmisel nädalal nende parteilaste küsimust, kes valimistel erakonnale vastu töötasid. Arutlusel on muu hulgas, kas Keskerakond peaks maksma palka ja hüvitama kohtukulu nende vastu kandideerinud Edgar Savisaarele.

«Las emotsioonid vaibuvad ja tulevad ametlikud valimistulemused. Võib-olla Savisaarel tekib nüüd uus hingamine ja motivatsioon ja ta tahab seda töösuhet kuidagi positiivselt sisustada. Ega me seda ka välistada ei saa,» ütles Karilaid.