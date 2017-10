Klaas: minu usaldust on kuritarvitatud

«Olukord on kahtlemata nördimapanev ja väga ebameeldiv. Need kolm juhtumit, millest räägime, ja praegu kaks värsket juhtumit on eraldiseisvad teemad. Nad ei ole omavahel seotud ja pole ka seotud linna igapäevase ja otsese juhtimisega. Selge on see, et linna sisekontrolliteenistus ja just tema ennetav tegevus peab olema tugevam. Koostöö ka õiguskaitseorganitega tõhusam, et väga ebameeldivaid olukordasid vältida,» rääkis Klaas.

Enda tagasiastumiseks linnapea põhjust ei näe, sest see ei kergendaks kuidagi olukorda.

«Olen Tartu linna juhtinud läbipaistvalt ja hea peremehe kombe kohaselt. Mul on tõesti väga ebameeldiv olnud kuulda neid kahtlustusi. Ei taha, et ükski juht peaks olema sellises olukorras. Kui need kahtlustused peaks saama süüdistuseks ja kõik see tõeks osutub, tunnen, et minu kui linnapea usaldust on kuritarvitatud. Olen täna juba öelnud, et teeme igakülgset koostööd õiguskaitseorganitega selleks, et tõde võimalikult kiiresti välja selgitatakse. Antud olukorras ma ei näe, et minu tagasiastumine kuidagi olukorda kergendaks või leevendaks,» ütles Klaas.

Kaitsepolitsei pidas kolmapäeva hommikul kinni Reformierakonda kuuluva Tartu abilinnapea Valvo Semilarski ja keskerakondlasest abilinnapea Artjom Suvorovi, keda kahtlustatakse mitmes korruptsioonikuriteos.

Kahtlustuse kohaselt osales Semilarski otsustes, millega seoses olid tal isiklikud majanduslikud huvid. Suvorov võttis kahtlustuse kohaselt pikema aja jooksul korduvalt altkäemaksu mitmele organisatsioonile toetussummade eraldamise eest ja ühte isikut kahtlustatakse Suvorovile altkäemaksu andmises. Semilarski ja Suvorovi suhtes alustatud kriminaalmenetlused ei ole omavahel seotud.