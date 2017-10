Eesti ärimehe karusloomafarmis Venemaal on tuhanded loomad nälga surnud

Briti leht Daily Mail nimetab Karjalas Prjažinskoje rajoonis asuvat farmi loomade Auschwitziks. Farm kuulub eesti ärimehele Aivo Hallistile.

Farm on sattunud majanduslikult raskesse olukorda ning loomad saavad nii vähe süüa, et ellujäämiseks sellest ei piisa. Venemaal kehtivate normide järgi peavad näiteks karusloomafarmide rebased saama päevas toitu 500 grammi, kuid farmis elavate rebaste keskmine päevane söödakogus on 56 grammi.

Alates oktoobri algusest on farmis nälga surnud 2500 minki.

Farmis on praegu alles 10 000 minki ja 2700 rebast, kelle farmi töötajad kavatsevad tappa novembris. Üks farmis töötav naine rääkis lehele, et loomad elavad puurides kahekaupa ja kui üks neist sureb, sööb teine ta ellujäämiseks ära. Farmist on töölt lahkunud sadakond inimest, kuna neile ei ole palku välja makstud. Töötajad ei ole raha saanud alates maikuust.

Aivo Hallist. Foto: Scanpix

Aivo Hallist on Vene meediale öelnud, et ta sai farmis valitsevast olukorrast teada eelmisel nädalal.

Septembri lõpus oli Hallist kohtunud farmi töötajate esindajatega ja lubanud neile palgad välja maksta lähema kahe nädala jooksul. Seni pole töötajad raha saanud.

Farmis valitseva olukorraga käis tutvumas Karjala Vabariigi põllumajandusminister Vladimir Labinov, kes leidis, et loomad saavad küll ettenähtust vähem süüa, kuid ta hindas olukorda farmis rahuldavaks.

Eelmisel aastal kirjutas kohalik ajaleht Vesti Karelia, et Karjala tunneb ettevõtliku eesti ärimehe Aivo Hallisti üle uhkust, kuna ta on toonud piirkonda suuri investeeringuid.