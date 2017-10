Õde ja vend korjasid ülemaailmsel loodusfotode konkursil pooled preemiad

Kolme auhinnalise koha eest said lapsed raha ja raamatu, kus on sees kõik auhinnatud tööd. Summat ei soovinud Začek aga täpsustada, kuna see pole avalik ka konkursi lehel. «Polnud midagi väga suurt,» sõnas ta. Začek kinnitas, et võidetud raha fototehnikale ei kulu, sest oma kaamerad on lastel juba olemas. «Tütrel on rahaga midagi juba ära plaanitud, aga poja raha läheb kassasse.»

Siiani on oldud teised

Začek ütles, et lapsed on varem mitmetest Eesti konkurssidest osa võtnud, näiteks on osaletud Eesti loodusfoto konkursil. «Teisi kohti on hästi palju tulnud mõlemale. Nagu mul endalgi, olin ka alguses neli-viis aastat muudkui teine ja lõpuks hakkas neid esimesi kohti ka tulema.»

«Eesti konkurssidelt on lastele mõru maik suhu jäänud,» lisas Začek. «Eestis ei ole neil siiani nii hästi läinud, nagu nad on lootnud. Võib-olla sellepärast, et neil on parem tehnika ja vaadatakse, et isa kõrvalt niimoodi tehtud,» pakkus Začek. Ta kinnitas, et tegelikult teevad lapsed oma pildid ikka ise. «Olen neid rahustanud ka, et iga konkurss on žürii nägu ja pole mõtet sellepärast heituda, kui su enda pilt, mis sulle niivõrd kallis on, ei saa seal sellist tunnustust.» Ent nüüd tuli rahvusvaheliselt konkursilt jällegi suur tunnustus ning Začek ütles saladuskatte all, et osaleti ka teisel suurel fotovõistlusel, mille kohta saab lähiajal kuulda samasugust toredat uudist.

Fotoaparaat saadi kätte juba varakult

Isa sõnul jõudsid mõlemad lapsed fotograafiani juba kaheaastasena. «Sain ise auhindu ja kuna tehnika oli juba olemas, polnud midagi selle auhinnaraha eest võtta. Pidi aga fototehnikat võtma ja nii ostsin väikse vee- ja põrutuskindla aparaadi,» rääkis Začek. Sellise aparaadiga Evalotta ja Fred pildistamist alustasidki. Kõige aktiivsemad olid lapsed isa sõnul siis, kui käisid lasteaias, sest vaba aega oli toona rohkem. Nüüd, kui mõlemad käivad juba koolis, saab pildistamas käia nädalavahetustel ja vaheaegadel. Ka peagi algaval sügisvaheajal on perel plaanis minna fotomatkale.

Fredile meeldib olla looduses ja käia pikkadel matkadel. Talle pakuvad erilist huvi putukad ja imetajad. Evalotta armastab pildistada linde, lilli ja imetajaid, aga samuti ka talvist maastikku.

Laste võistlus rahvusvahelisel metsiku looduse aasta fotograafi konkursil käib vanuserühmiti. Esimesse vanuserühma kuuluvad kuni kümneaastased lapsed ja selles kandideerisid ka Evalotta ja Fred. Igas vanuserühmas kuulutatakse välja üks võitja ja lisaks valitakse välja viis auhinnalist kohta, keda nimetatakse finalistideks.

Esikoha võttis võistlusel Itaaliast pärit Ekaterina Bee.

Praegu on Fred küll 8-aastane ja Evalotta 11, kuid konkursil arvestatakse lapse vanust foto tegemise ajal. Pildid esitati juba mullu detsembris. Järgmisel võistlusel jätkab Fred veel senises vanuserühmas, kuid Evalotta liigub edasi 11 kuni 14-aastaste vanuserühma.

Žüriisse kuulusid Hispaania/USA fotograaf, Daniel Beltrá, Lewis Blackwell ja Rosamund Kidman Cox Suurbritanniast, Jasper Doest Hollandist, Britta Jaschinski Saksamaalt ja National Geographicu fotograaf Mattias Klum Rootsist.