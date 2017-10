Politsei alustas eksmissiga seotud kupeldamise asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Ardo Ranne kinnitas, et kupeldamise asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust ja politsei ootab jätkuvalt igasugust infot ning võimalikel ohvritel palume pöörduda esmajoones politsei poole.



Sel nädalal ilmsiks tulnud kupeldamisskandaali keskmes on eksmiss Laura Kõrgemäe, kes on väidetavalt on tegelenud noorte tüdrukute vahendamisega meestele.



«Seitsmesed» avaldasid loo Eesti endisest missist Laura Kõrgemäest, kes väidetavalt tegeleb noorte neidude vahendamisega rikkuritele.

Laura Kõrgemäega asutas üheskoos sõbranna Kerstin Koortiga aastal 2014 promo-ja modelliagentuuri Invidia Agency OÜ, mille juhatuses Laura Kõrgemäe hetkel ka on.