Roose palus oma sõnade pärast AK otse-eetris vabandust

Roose ütles eile Postimehele, et ei mõista «Aktuaalse kaamera» toimetuse protesti ümberkorralduste vastu. «See teema oli laual ka aasta aega tagasi ja siis õnnestus toimetusel see maha hääletada, kuid nüüd toimuv ongi uue ja vana juhatuse erinevus: uus juhatus ehk meie töötame nagu ettevõte, mitte nagu kooperatiiv, kus kõigil töötajail aktsiad ja hääleõigus,» teatas Roose. Täna selgitas Erik Roose oma sõnu «Aktuaalse kaamera» otse-eetris uudisteankur Astrid Kannelile.

Mida te sellega mõtlesite, kas seda, et ajakirjanikud, nüüd on uus kord, teie ei otsusta siin midagi, meie ütleme teile, mida ja kuidas te räägite?

Ei, kindlasti mitte. Tegelikult oli jutu mõte see, et ajakirjadusvabadus ja otsustuspädevus on ainult toimetusel ja see on absoluutne, siin pole mingit küsimust.

Mida siis see väljend tähendas?

Jaa, õige. See... Pika jutu ühe lõigu mõte oli see, et kui meil on adminküsimused, mingid sellised tehnilised küsimused, siis nende eest vastutavad toimetuste juhid ja seda vastutust hajutada ei ole võimalik, ei saa ja see oli selle jutu mõte. Nüüd tsitaadi puhul helistas mulle Postimehe ajakirjanik hilja õhtul peale tööd ja tegelikult nii olulisele küsimusele ei oleks olnud mõistlik üldse telefonis vastata. Aga mulle tundus, et see on siiski aus lihtsalt võtta telefoni. See tsitaat on ebaõnnestunud ja selles mõttes ma palun vabandust. Veel kord, ajakirjandusvabadus ja otsused ajakirjanduse sisuliste küsimuste üle on absoluutselt toimetusel ja see õigus on absoluutne.

Kas ma võin olla kindel, et täna sellel ankrutoolil peale sellist artiklit ja peale selliseid sõnu võin olla kindel, et mul ei teki mitte mingisuguseid ülemusi mitte üheski kihis, kes ütlevad mulle, kellele milliseid teravaid küsimusi ma esitada tohin?

Jah, kõik küsimused ja nende sisu on toimetuse otsustuspädevus. Selle garantii on kas või see, et ma olen täna teil siin ja otse-eetris vastan küsimustele.



Teie hinnangul, miks üldse selline olukord on tekkinud toimetuses, et teised väljaanded kirjutavad meist ja ilmselgelt midagi on valesti?

Seda võib võtta ka selles mõttes ka komplimendina, et kogu meie tegevus on teravalt tähelepanu all ja see on mõistetav. Nii et see on kindlasti pigem tunnustus ja hinnang sellele, et me ei tohi kuskil libastuda. Aga mulle tundub, et see on veel kord, paneb meile kohustuse, et me igapäevaselt oma tööd kõik ühe meeskonnana teeks veelgi paremini ja teeks tõesti Eesti parimaid uudiseid, Eesti parimat ajakirjandust.



Meist ei ole kirjutatud just hästi.

Meist on kirjutatud väga palju hästi. Võib-olla mitte selles artiklis.



Aga ma just mõtlen viimastel päevadel.

Jah, aga ma siiski loodan ja ma olen veendunud, et meie meeskond tegelikult on ühtne, tubli, Eesti parim, kui soovite ja igal juhul õigus esitada küsimusi on oluline selleks, et teha parimat ajakirjandust.



Viimastel päevadel on juhtunud väga palju asju, mis ühtset meeskonda on lõhkunud, mis on viinud töövõimet alla ja mis on mõjunud meile kõigile mitte ainult personaalselt halvasti vaid on väga halvasti mõjunud ka ERRi ja uudistetoimetus mainele. Kuidas edasi?

Nagu ma ütlesin, ma siiski usun, et selline võib-olla ka kehvapoolne kommunikatsioon toimetuse sees tuleb teha paremaks ja inimestega veel kord rääkida, rohkem rääkida, arutada koos. Et õigupoolest ma olin täiesti veendunud, kui minult hakati küsima seda, et kõik need asjad on läbi arutatud, see, et mingid asjad olid arutamata, näitab seda, et juhatus seisis veidi eemal toimetuse vabadest otsustest. Ma arvan, et selles mõttes see joon on õige, et juhtkond ei sekku toimetuse töösse ja toimetus ongi vaba tegema otsuseid. Võib-olla mõnikord ka eksima, aga siis me muidugi kindlasti tahaksime, et me parandame need vead.



Aga te olete suur juht ja te ei ole aru saanud, et nädalaid on asi halb?

No... Ma arvan, et selles mõttes see viimane probleem tekkis ikkagi üleeile ja varasemad küsimused olid need, kus tegelikult kogu see temaatika oli väga selgelt toimetuse uute juhtide laual ja tegelikult võibki seda öelda, et nad oleksid võinud rohkem inimestega rääkida, aga võib-olla ka toimetuse juurde, et kuulge, küsime nõu. See võib-olla on üks õppetund tulevikuks.



Loe veel: