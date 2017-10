Video: Rakke vallavolikogu pidas istungi ujulas

"Näidake mulle konkreetset paragrahvi seadusest, mis ütleb, et ma ei tohi filmida," ütles kodanikuaktivist Marian Hiire, kui Rakke volikogu esimees Enno Eilo teda politseiga oli ähvardanud.

Kui eelmisel istungil keelati Hiirel sotsiaalmeediasse otseülekande tegemine, siis sel korral rakkelane nii lihtsalt alla ei andnud.

Pärast mitmeid pause ja tuliseid sõnavõtte jõudsid osapooled siiski kompromissini: need volikogu liikmed, kes ei tahtnud kaadrisse jääda, istusid teisele poole lauda.

Istung ujulas

Päev enne istungit levis rakkelaste seas jutt, et volikogu peab preemiate-, hüvitiste- ja kinnistutejagamise istungi Kuremaa Ujula privaatsaunas. Päev enne istungit ujulasse helistades selgus, et nende ainus konverentsiruum on broneerimata.

Volikogu aseesimehe Priit Kõlu hinnangul otsustas volikogu esimees Enno Eilo istungi korraldada Rakkest 40 kilomeetri kaugusel Kuremaal kuna eelmisele istungile oli kohale tulnud liiga palju külalisi. "Eks see sellepärast ole, et rahvast ei taheta sinna," ütles Kõlu päev enne istungit.

Ujulasse kohale jõudes selgus, et ajakirjanikud koos 30 ujulasse tulnud rakkelase ja volikogu liikmetega saunalavale ronima ei pea. "Ilmselt mängisid viimasel hetkel ümber," ütles üks istungit kuulama tulnu.

Vallavanema preemia

Sellest hoolimata kujunes olukord kuumaks. Istungit kuulama tulnud rakkelaste plakatitel seisid loosungid "Lihtsalt piinlik!" ning "Käed eemale rahva rahast!".

Päevakorra esimeste punktide, kinnistute soodsatel tingimustel rendile andmise ja ametnikele hüvitiste maksmise otsuste järel, süvenes nördimus inimeste nägudel.

Kuid peamine põhjus, miks rakkelased Kuremaa ujulasse istungit kuulama tulid, oli vallavanemale Andres Blokile preemia maksmise eelnõu.

Andres Blok sai rahva pahameele osaliseks kuna keeldus Väike-Maarja vallaga ühinemast ning kaebas ka sundliitmise otsuse kohtusse. Sellega ütles Rakke vald ära 350 000 eurost. Sellele lisaks tuli vallal kanda kohtukulusid.

Kui arutusele tuli preemia maksmine, lahkus vallavanem Andres Blok saalist ja tagasi enam ei tulnudki. Temast tühjaks jäänud toolile asetati protestimärgina plakat, kuid selle eemaldas volikogu esimees kärmelt.

Õhtu lõpuks võttis volikogu vastu otsuse maksta pikaaegsele vallavanemale preemiaks neljakordne kuu palk. "8800 eurot! Miks ta peab nii suure raha saama?" jäi rakkelastele vallavanema preemia makmsmine arusaamatuks.

Kuigi kõik volikogu päevakorras olnud punktid said kohaletulnute meelehärmiks vastu võetud, uskus Marian Hiire, et ettevõtmine oli pingutust väärt.

"Kõige olulisem on see, et inimesed saavad aru, et nad võivad valla juhtimises osaleda ja seda näha. Et see on normaalne," ütles Marian Hiire