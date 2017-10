Kaur Kender sai lapsporno loomise süüdistuses lõpliku võidu

Prokuratuur otsustas pärast kohtuotsusega tutvumist, et ei kaeba seda edasi, ütles prokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina Postimehele.

Ringkonnakohus mõistis Kaur Kenderi õigeks 11. oktoobril. Menetluse osapooltel oli aega otsuse vaidlustamiseks riigikohtus 30 päeva jooksul.

Ringkonnakohus asus 11. oktoobril seisukohale, et Kaur Kender on talle inkrimineeritud teo toime pannud välisriigis, mitte Eestis, kuivõrd Kender viibis kirjutise UNTITLED 12 veebilehel nihilist.fm avaldamise hetkel Ameerika Ühendriikide Michigani osariigis, veebilehe nihilist.fm server aga asub Suurbritannias. Kohtu hinnangul ei saa väita, et Kender oleks mingigi osa etteheidetavast teost realiseerinud Eesti territoriaalse jurisdiktsiooni piirkonnas.

Eesti karistusvõim laieneb välisriigis toimepandud teole üksnes siis, kui tegu on karistatav ka selles välisriigis, kus tegu toime pandi. Karistatavusele viitava normi olemasolu tõendamine väljaspool Eesti Vabariiki toime pandud kuritegude suhtes on prokuröri ülesanne, märkis ringkonnakohus. Kohtu hinnangul niisuguse asjaolu esinemist ei tõendatud.

«Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias Kaur Kenderi tegu karistatav ei ole,» sõnas kohtunik Andres Parmas.

Esimeses kohtuastmes õigeks mõistetud Kenderi süüasja viis ringkonnakohtusse Põhja ringkonnaprokuratuur. Prokuratuuri kinnitusel on nad ka pärast Harju maakohtu motiveeritud lahendi avaldamist jätkuvalt seisukohal, et Kenderi süü lapsporno loomises on tõendatud ning ringkonnakohtule esitatud apellatsioonis taotles prokurör Kenderi süüdimõistmist.

Harju maakohus leidis mai keskel, et Kenderi süü ei ole tõendatud ja ta tuleb õigeks mõista. Kohtuniku sõnul tugines ta semiootikute ekspertarvamusele, et tegemist on mitte pornograafilise teose, vaid kirjandusteosega. Samuti arvestas kohus semiootikuid nõustanud teiste asjatundjatega.

Ühtlasi mõistis kohus riigilt Kenderi kasuks välja kaitsjale kulunud 20 208 eurot ja ekspertide arvamusele kulunud 35 600 eurot. Mittevaralise kahju hüvitamiseks tuleb riigil Kenderile tasuda 500 eurot ja ekspertiisi kulud jäävad riigi kanda.

Märtsi keskel nõudis Kenderi kaitsja oma kaitsealuse õigeksmõistmist, prokurör oli aga eelnevalt märkinud, et Kenderi süü on tõendatud ja talle tuleks määrata rahaline karistus.

Kenderi kohtuprotsess algas mullu 2. mail, kui süüalune end süüdi ei tunnistanud. Prokurör leidis seevastu avakõnes, et Kenderi süü lapsporno loomises on tõendatud. Kohus saatis Kenderi ka kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi, mis tunnistas mehe süüdivaks.

Põhja ringkonnaprokuratuur on esitanud kirjanik Kaur Kenderile süüdistuse lapsporno tootmises. Süüdistuse järgi kirjutas Kaur Kender jutustuse pealkirjaga Untitled 12, mille sisuks on detailsed kirjeldused täiskasvanud mehe ning väikelaste vahelistest suguühetest. Oma jutustuse avaldas ta internetilehel nihilist.fm.