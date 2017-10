Kuusalu volikokku pääsenud reformierakondlast kahtlustatakse häälte ostmises

Mitu inimest on pöördunud Politseisse kuna Kuusalu valla reformierakondlaste esinumber Margus Soom olevat valimiste ajal hääli ostnud. Kinnitamata andmetel pakkus Soom hüvesid kohalikele viinaninadele, et need omakorda tema poolt hääle annaks.

«Mina ei tea, mis hüvesid ta pakkus, kas viina või raha või midagi muud,» ütles Kuusalu valimiskomisjoni esimees Maire Link ja kinnitas, et Soom on häälteostmise kahtlustusega kriminaaluurimise all.

Link ütles, et esialgse informatsiooni järgi püüti osta nõndanimetatud sedelhääli. «Ei olnud e-häälte ostmise, ikka sedeliga,» ütles ta.

«Need, kellele hüvesid pakuti, pöördusid politseisse, aga rohkem ma rääkida ei saa,» ütles Link.

Margus Soom kandideeris Kuusalu vallas Reformierakonna esinumbrina ja kogus 99 häält. Sellega kindlustas ta endale koha volikogus.

«Mina kinnitan ikka volikogu esmaspäeval ära ja tema saab ka volikokku kuna pole kohtu poolt süüdi mõistetud. Valimised tuleb lõpuni viia,» ütles Link.

Margus Soom ütles, et kuna on praegu haiguslehel, siis enne teisipäeva kommentaare ei anna. «Ma ei ole kahtlustatav, uurimise all ja ei kinnita mitte midagi, helistage mulle teisipäeval,» ütles Soom.