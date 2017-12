​Lasteaias esihambad kaotanud tüdruku ema protsessib

Tartu maakohus andis kaks aastat tagasi, 30. detsembril 2015 õiguse lasteaiale ja jättis menetluskulud Helena kanda. Huvitav nüanss otsusest oli põhjendus, et kahju nõudmise õigus on üksnes kannatanul endal ning lapsevanema ja lasteaia vahel sõlmitud leping ei too kohustust kaitsta lapsevanemat füüsilise ja hingelise valu ning kannatuste eest.

Siiski oli lasteaed valmis maksma valuraha 1000 eurot. «Tegemist oli hea tahte väljendusega, mitte süü omaksvõtmisega,» toonitab kohus.

Kohtusaaga jätkus

2016. aasta 27. mai otsusega tühistas Tartu ringkonnakohus maakohtu otsuse ning mõistis Helena kasuks välja osalise hüvitise 480 eurot. Ringkonnakohus leidis, et lasteasutuse ja õpetajate kohustus on hoolitseda, et lasteaias oleks tagatud lapse elu, tervis ja turvaline keskkond. Lasteaia personal seda ringkonnakohtu hinnangul ei taganud: tegemist ei olnud paratamatu õnnetusega, sest vajaliku hoolsuskohustuse järgimisel oleks lapse tervise kahjusaamine olnud välditav.

Vaidlus jõudis ka riigikohtuni, kes ringkonnakohtu otsuse omakorda tühistas. 5. aprilli 2017. aasta otsusega saatis riigikohus otsuse ringkonnakohtusse tagasi, et viimane hindaks, kas ja millist lepingulist kohustust on linn rikkunud. Riigikohus põhjendas, et munitsipaallasteaia ja teenust saava isiku vahel tekivad teenuse osutamisel eraõiguslikud suhted, kuivõrd lasteaiateenuse osutamisega ei kaasne riigivõimu volitusi.

Ringkonnakohtu uus otsus: piisavalt turvaline keskkond oli tagatud

Ringkonnakohus otsustas asja teisel läbivaatamisel, et esialgne, Tartu maakohtu 30. detsembri 2015 otsus tuleb jätta muutmata –Helena esitatud hagi rahuldamiseks polnud alust.

Kohus toonitas, et antud juhul ei vaielda selle üle, et lasteaial on kohustus tagada lastele igakülgselt tervislik ja turvaline kasvu- ja õpikeskkond ning hoida ära laste tervisele kahju tekkimine. Põhiküsimus on, kuidas ja missuguse intensiivsusega pidi lasteaia personal iseseisvalt õues mängivate laste järele valvama.

«Rikkumine oleks tuvastatav juhul, kui tema kohustused oleksid määratletud selliselt, et kostja pidi igal juhul ära hoidma ohtliku olukorra (kiviga viskamise) võimalikkuse,» põhjendas kohus oma 2017. aasta 3. novembri otsuses.

Paraku pole ka see otsus lõplik. Nimelt esitas lapsevanema esindaja riigikohtule kassatsiooni. Kui riigikohus võtab teema menetlusse, võib lugu tuua uusi arenguid ja kogu otsuse pea peale pöörata.

-KOMMENTAAR: Aivar Haller, Eesti Lastevanemate Liit

Kui vaadelda olukorda lihtsalt inimlikust vaatenurgast, siis on lasteaia personalil praktiliselt võimatu vältida kõiki õnnetusjuhtumeid. Sarnaste õnnetusjuhtumite tarvis on asjakohane läbi mõelda vastav kindlustussüsteem, mis korvaks õnnetuse tagajärgedega kaasnevad otsesed kulud.

-KOMMENTAAR: Tartu ringkonnakohtu esimees Kersti Kerstna-Vaks: laste mõistlik järelevalve oli tagatud

On väga kahju, et selline õnnetus aset leidis. Igal vanemal on ju põhjendatud ootus, et õhtul oma lapsele lasteaeda järele minnes on temaga kõik hästi. Paraku ei ole alati võimalik maandada kõiki riske, mis tekivad laste omavahelistes suhetes. Sellised ettenägematud olukorrad ei saa alati kaasa tuua lasteaia vastutust, kui laste järelevalve on olnud nõuetekohane.