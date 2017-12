Järelvaadatav: Soome pidupäev tipnes suure ilutulestikuga Tallinnas

Soome tähtpäeva auks valgustatati Soome lipuvärvidesse Stenbocki maja Tallinnas ja Vanemuise teatrihoone Tartus. Mõlemad hooned püsivad sinivalges värvirüüs kuni homse, 7. detsembri varahommikuni. Majade valgustamise aktsiooniga on liitunud erinevad riigid maailma eri paikades. Lisaks heisati Soome auks Eesti lipud.

​Soome juubeliaastat on tähistatud läbi kogu aasta mitmel pool Eestis. Kokku toimub üle 20 erineva ürituse Eesti erinevates kohtades ning märkimisväärne on, et suur osa üritustest on korraldatud eestlaste endi algatusel.

«On suurepärane, et eestlased on otsustanud ise ka tähistada Soome 100. juubelit. See on olnud meile väga tore üllatus. Loodame, et soomlased võtaksid järgmisel aastal ka Eesti 100. juubeli samal moel enda omaks ning juubeldaksid koos eestlastega,» ütles suursaadik Kirsti Narinen.