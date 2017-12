Valitsus kehtestab uue töötasu tunni alammäära

Töötasu alammäär on kokku lepitud Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu vahel laiendatud kollektiivlepinguga 26. oktoobril. Välja kujunenud tava kohaselt lepivad üleriigilises töötasu alammääras kokku sotsiaalpartnerid.

Maksu- ja tolliameti andmetel oli 2017. aastal kuus keskmiselt 23 100 täisajaga tööle märgitud töötajat, kes teenis töötasu alammäära 470 eurot, moodustades 4,9 protsenti kõigist töötasu saanud töötajatest. Sellele lisaks teenis kuus keskmiselt 11 200 täisajaga tööle märgitud töötajat töötasu 471-499 eurot. Aasta jooksul kokku teenis vähemalt ühel kuul töötasu alammäära ulatuses töötasu 43 900 isikut ning 471-499 eurot 54 900 isikut.

Töötasu alammäära tõstmine 2018. aastal 470 eurolt 500 eurole toob riigieelarvesse täiendavat maksutulu 5,2 miljonit eurot sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksena. Täiendavat tulu tulumaksuna eeldada ei saa, sest alates 1. jaanuarist 2018 on isikutel, kelle aastatulu on kuni 14 400 eurot, maksuvaba tulu 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus. Riigieelarve maksutulude prognoosis on juba arvestatud töötasu alammäära tõusuga läbi keskmise palga prognoosi.

Riigi- ja kohalike omavalitsusasutuste tööjõukulud suurenevad rahandusministeeriumi hinnangul 2,8 miljoni euro võrra. Riigieelarvelistele asutustele tööjõukuludeks riigieelarvest täiendavaid vahendeid ei eraldata ning kokkuleppeliselt kaetakse alammäära tõus palgafondi siseselt. Arvestades prognoositavat maksutulu ning riigi- ja kohalike omavalitsusasutuste tööjõukulude suurenemist, on töötasu alammäära tõusul positiivne mõju valitsussektori eelarvepositsioonile kokku 2,4 miljoni euro ulatuses.

Töötasu alammäära tõus toob kaasa töötasu alammääraga seotud hüvitiste suurenemise. Suurenevad näiteks vanemahüvitis ja lapsepuhkuse tasu. Kuivõrd 2018. aasta riigieelarves on arvestatud töötasu alammäära tõusuga 494 euroni, toob töötasu alammäära tõus 500 eurole kaasa vanemahüvitise kulu ja lapsepuhkuse tasu kulu tõusu, lisaks 2018. aasta riigieelarvesse arvestatule, kokku 271 412 euro ulatuses.