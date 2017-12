Eesti kõige jahmatavamad sündmused aastal 2017

Politsei surmas Vabaduse väljakul nugadega vehkinud mehe

Üheks 2017. aasta kõige ehmatavamaks sündmuseks oli oktoobri viimasel päeval 33-aastase mehe surnukstulistamine. Märgiliseks teeb loo see, et intsident toimus Eesti ühes kõige avalikumas kohas - Vabaduse väljakul. Samuti polnud midagi sellist varem jäänud videolindile, rääkimata kaadrite avaldamisest meedias. Politsei selline reageerimine tekitas ühiskonnas terava arutelu, kas korrakaitsjad ikka lahendasid antud olukorra õigesti või mitte. Arutelu tulemusena kerkis üles kaks väga olulist probleemi: nimelt puudus seni politsei erivarustusest elektrišokirelv, millega oleks olnud ehk võimalik fataalseid tagajärgi vältida. Teiseks selgus arutelu tulemusena, et Eestis on psüühikahäirete käes vaevlevat lähedast väga keeruline aidata ning vajadusel ravile suunata.

Üks ründaja nugadest Vabaduse väljakul. | FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Radissoni hotelli katuseservale ronis noormees, kes keeldus alla tulemast

Novembri keskel otsustas noor mees ronida hotelli 24-korrusel asuva kohviku terrassilt hoone äärele ning keeldus sealt alla tulemast. Politsei operatiivjuht Valdo Põder selgitas pärast noormehe allatoomist ajakirjanikele, et esimene soov oli mehega kontakti astuda ning temaga vestlema hakata. Samas tunnistas Põder, et kontakti ei suudetudki luua. Õnnelik lõpp ärevatele hetkedele saabus ligi tund aega hiljem, kui nooruk otsustas oma teost loobuda ning end politseile üle anda. Alaealise noormehega tegelesid edasi kohalik omavalitsus ja lastekaitsespetsialistid.

Tallinna südalinnas asuva hotelli Radisson Blu Sky Hotel katusel istus ligi tund aega noormees. FOTO: SANDER ILVEST/POSTIMEES | FOTO: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Taavi Rõivase seiklused Malaisias

Ekspeaminister Taavi Rõivast jääb igaveseks saatma skandaal 2017. aasta sügisest, mil pidu troopilises Kuala Lumpuris ülekäte läks. Sellest juhtumist pole just palju infot, mida kinnitaks nii Rõivas kui naisterahvas, kes väidab, et Rõivas teda ahistas. Pidu oli. Tantsiti ka. Aga kas ahistati? Tüdruku juttu lugedes ei jää kahtlustki. Rõivase versiooni kuulates tekib jälle vastupidine tunne. Aga kas on usutav astuda tagasi vaid sellepärast, et tantsiti liiga lähestikku? Vaevalt. Kas Rõivase poliitikukarjäär on läbi? Vaevalt. (Joosep Värk, Postimehe 100 nägu)

«Tavaliseks Eesti peoks» ristitud ürituse tõttu astus Taavi Rõivas riigikogu aseesimehe kohalt tagasi.

Taavi Rõivas Postimehe otsestuudios selgitamas skandaali tagamaid. | FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Kas eksmiss Laura Kõrgemäe kupeldas ärimehele noori Eesti tüdrukuid?

Oktoobris sööstis komeedina skandaalitaevasse eksmiss Laura Kõrgemäe, keda süüdistati Invidia Agency promoagentuuri varjus tüdrukute vahendamises ärimeestele.

Välismaa meestega kohtumise eest lubati suuri summasid: on väidetud, et ärimeestega kohtumiste eest võis kuupalgana saada kuni 3000 eurot. Vahel kingiti raha asemel riideid ja aksessuaare või telefone. Üksteise järel ilmus välja neide, kes väitsid, et Kõrgemäe on neid promo- ja modellitöö varjus läkitanud välismaale, kus neist sai rikaste vanade meeste seksuaalne saak.

Seda, millist rolli mängis neiude saatuses Kõrgemäe – ja kas üldse mängis –, selgitab kriminaalmenetlus.

Laura Kõrgemäe ja ärimees I.J Zand, kellele naine väidetavalt tüdrukuid viis. | FOTO: Elu24.ee fotomontaaž

Eesti ID-kaardi kiibis avastati turvarisk

Septembri alguses selgus, et 30. augustil informeeris rahvusvaheline teadlaste grupp riigi infosüsteemi ametit (RIA), et nad avastasid turvariski, mis mõjutab Eestis alates 2014. aasta oktoobrist välja antud ID-kaarte, mida on kokku 750 000.