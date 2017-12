AASTALÕPUINTERVJUU: peaminister Ratas näeb Eestis õnnelikku ajastut ega heitu kriitikast

Jõulud on üllatuste aeg – kas 2017 läheb teie jaoks kirja kui heade või halbade üllatuste aasta?

2017 on olnud päris tubli aasta. Oleme näinud Eesti riigi rahulikku arengut ja seda, kuidas Eesti on alustanud oma sajanda juubeli tähistamist.

Ühelt poolt võib mõelda, et see on tavapärasus, teisalt on see erilisus. Meie riik on jõudnud nii kaugele läbi meie inimeste töö. Järgmise aasta 24. veebruaril saame öelda, et Eesti riik ongi 100-aastane.

Tänu ettevõtluskeskkonnale oleme näinud sel aastal päris head majanduskasvu ja ma loodan, et see on võimalikult jätkusuutlik. Loodan ka, et see on kaasav majanduskasv ja jõuab inimesteni.

Eriline on see aasta ka seetõttu, et oleme Euroopa Liidu Nõukogus olnud eesistuja, nii et on olnud palju toimetamisi sel aastal.

Postimehe eelmises aastalõpuintervjuus ütlesite, et teile ei meeldi kui teie abikaasa teid üllatab, sest siis ei kontrolli teie olukorda. Kas praegu poliitikas kontrollite teie olukorda?

Kui võtame koalitsiooni toimimise aluseks, siis koalitsioon toimib täna hästi. Koalitsiooni sisekliima on töine, usaldusväärne, poliitikas on Eesti Vabariigis rollid jaotatud väga hästi. On seadusandlik ja täidesaatev võim.

Kas tänane poliitiline kultuur rahuldab teid?

Poliitiline kultuur peab ja võiks alati kasvada. Koos meie riigi, poliitikute, sealhulgas Jüri Ratasega, poliitiline kultuur Eestis tõuseb – arvestatakse rohkem.

Kui palju on teil jõuludel võimalik aega maha võtta ja perega teatrisse ja kinno jõuda?

Jõulude ja uusaasta vahel on ikka mõned päevad, kui on võimalus minna maale ja olla oma kõige lähedasematega ja oma vanematega.

Aasta lõpp peaks olema rahulikum aeg, kuid poliitikas on olukord ärev. Tundub, et Reformierakond plaanib opositsioonis juba uut peaministrit. Teeb see teid ärevaks?

Ärevaks ei tee. Kui ma lähtun viimastest Turu-uuringute reitingutest, siis taaskord näeme, et koalitsiooni toetus on suurem kui opositsioonil ja see on olnud nii läbi aasta.

On arusaadav, et erakonnas valmistuvad 2019. aasta märtsis toimuvateks riigikogu valimisteks. Kindlasti ma soovin jõudu Reformierakonnale oma uue esimehe valimisel.

Reitingust hoolimata on Keskerakond viimasel ajal toetust kaotanud. Seda nii Kadri Simsoni skandaali, maksude tõstmise, aga ka selle tõttu, et üleriigilise tasuta transpordi plaani ei toeta ükski teine erakond, ei toeta ka Eesti president.

Viimane Turu-uuring näitas Keskerakonna toetuseks 29 protsenti, Reformierakonnale 24 protsenti. Maksude poole pealt lugesin just tänast (20.12. – M.V.) Postimeest ja olen sellega nõus – kui enamik Eesti inimesi saab igakuiselt – ja ka seda intervjuud vaadates – alla 1000 euro kätte, siis ma arvan, et on hästi oluline maksusüsteemi muuta.

Uus tulumaksuvaba miinimumi tõus 500 eurole tähendabki seda, et need inimesed, kes täna teenivad brutopalgana 1200 eurot ja netopalgana alla 1000 euro, hakkavad järgmisel aastal teenima 64 eurot rohkem.