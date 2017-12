Hiiumaal pandi näitusel toime saare ajaloo esimene kunstivargus

Näituselt läks kaduma kunstnik Pääro Metsandi digigraafikas tehtud teos «Võrk Tuules».

Varastatud teose suurus on 60 korda 80 sentimeetrit ning tegemist on raamitud ja õhukese pleksiklaasiga kaetud tööga.

Kunstnik teatas sotsiaalmeedias, et töö on käsitsi signeeritud ainueksemplar ja trükifail ei ole kuskilt avalikkusele kättesaadav, seega kellegi kodu seinal seda tööd paberile trükituna olla ei tohiks.

Politseile on varguse kohta avaldus tehtud.

«Mis asja juures ootamatu - see on väidetavalt Hiiumaa teadaoleva ajaloo esmakordne kunstivargus sellisel kujul, et keegi varastab töö otse näituselt,» märkis Metsand.

Kunstnik lisas, et pilt oli galerii uksest kaugeim ja kõige paremini nähtav nii ruumist seest, kui ka väljast läbi akna. Seetõttu ei saanud olla tegemist juhusliku seinalthaaramisega.

«Lihtsalt infokilluna, et noh jah... Kas tunda end nüüd kõrvust tõstetuna või. Tegu ise on aga lihtsalt kurb ja nõme,» nentis Metsand.