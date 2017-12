Suri Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm

Kalmu tabas suusatades terviserike ja ta kukkus kokku, vahendas rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Tartu ülikooli juhtkond saab kokku pühapäeva hommikul ja arutab, mis saab pärast ametisoleva rektori surma edasi ülikooli juhtimisest.

Volli Kalm sündis 10. veebruaril 1953. aastal Vändras. Ta lõpetas 1976. aastal Tartu ülikooli geoloogia eriala. 1984. aastal kaitses Kalm geoloogiakandidaadi kraadi tööga «Formation, composition and usage of glaciofluvial deposits in Estonia». 1988 – 1989 oli ta järeldoktorantuuris Alberta ülikooli geoloogiaosakonnas.

Volli Kalm on alates 1981. aastast töötanud TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna geoloogia instituudis. 1998-2003 oli ta Tartu ülikooli õppeprorektor. Alates 2012. aastast on professor Volli Kalm Tartu ülikooli rektor. Tema teine ametiaeg algas tänavu 1. juulil.

Volli Kalmu on autasustatud 2005. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Professor Volli Kalmu kauane kolleeg professor Birute Klaas-Lang ütles, et see on ootamatu ja valus kaotus.

«Volli Kalm oli sügavalt aus ja otsekohene, väliselt oli ta karmivõitu, aga sisimas osavõtlik, õiglane ja siiras,» ütles professor Klaas-Lang. «Ta asetas ülikooli huvid enda huvidest alati kõrgemale, püüdes hoida tasakaalu akadeemia eri valdkondade vahel.»

Professor Klaas-Lang meenutas Volli Kalmule mõeldes sedagi, et ta oli maapoiss linnakivide vahel, kes tundis vajadust taastada talu Otepää kuplite vahel.

Tallinna Tehnikaülikooli rektor ja endine Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo ütles meenutuses ERRile, et Kalm oli Eesti akadeemilise maailma üks silmapaistvamaid juhte.

Volli Kalm oli tema väga hea kolleeg ja sõber. «Ma ütleks, et mul ei ole nii ootamatut ja kurba uudist elus olnud. Ma tahaksin avaldada kõigile kaastunnet, nii lähedastele kui ka ülikoolile,» ütles ta.

Aaviksoo kirjeldas Kalmu kui inimest, kellel oli väga põhimõtteline ja sügav arusaamine ülikoolist, teadusest, oma erialast ja oma kolleegidest. «Ma arvan, et seda kõike tuleb osata tagantjärele näha ja hinnata veel rohkem kui see võib-olla enne välja paistis,» lisas ta.

Aaviksoo meenutas, et tema koostöö Volli Kalmuga algas Tartu Ülikoolis, kus viimane oli Aaviksoo meeskonnas prorektor.

«Ma palusin teda juhtima Eesti Teadusagentuuri selle loomise järel, millega ta nõustus. Sealt läks ta konkureerima Tartu Ülikooli rektori ametikohale, kus teda saatis edu ja kus mina talle elasin hinges kaasa. Ka hilistel rektorivalimistel tõestas ta, et on mitmekülgne ja ülikooli liikmete usaldust pälvinud inimene,» rääkis Aaviksoo.

«Nii et minu jaoks on küll tegemist ühe Eesti akadeemilise maailma viimaste aastate silmapaistvama juhi ja väga hea sõbraga,» lausus Aaviksoo.

EBS-i rektor Arno Almann ütles oma järelehüüdes, et Volli Kalm oli väärikas juht rahvusüllikooli akadeemilisel kaptenisillal. «Volli oli üks meie parimaid koostööpartnereid, kes hindas eraharidust ning oli tugev era- ja avaliku kõrghariduse liitja. Tema üks vaieldamatult suurim tugevus oli oskus näha kõrghariduse kaugemaid perspektiive ja seada nendest lähtuvalt eesmärke,» märkis Almann.

«Volli Kalmu lahkumine on korvamatu kaotus kogu meie akadeemilisele kogukonnale. Avaldan EBS-i nimel sügavat kaastunnet nii Volli Kalmu lähedastele kui ka kogu Universitas Tartuensise perele,» lisas Almann.

Peaminister Jüri Ratas kirjutas kaastundeavalduses oma Facebooki lehel, et Kalmu lahkumine on korvamatu kaotus.