Teaduste akadeemia: Volli Kalmu lahkumine on ränk ehmatus kogu Eesti teaduse ja kõrghariduse maastikule

Postimees avaldab alljärgnevalt teaduste akadeemia järelehüüde:

Parimas tööjõus liidrite lahkumine on alati valus. Mitte lahkunule. Eelkõige tema lähedastele. Nendega koos jääme Volli Kalmu sügavalt leinama.

Kuigi meie kaotustunne on ilmselt teistsugune. Nagu Toomas Paul märkis Uku Masingu matusekõnes: valus või kahju on meil pigem siis, kui tahes-tahtmata mõtleme sellele, mida kõike oleksime võinud veel lahkunu käest saada. Seda oleks Volli Kalmu väsimatut loomust tundes ja tema töö vilju nähes veel väga palju võinud olla; nii tema teadusele, ülikoolile, teadusmaastikule kui ka Eestile tervikuna.

Käilakuju murdumine ei uputa laeva, aga põrutab seda kiiluni ja ennekõike raputab meeskonda ja paneb küsima, mis on see nähtamatu tõke, mille vastu põrgati. Tänane traagiline sõnum on nõnda ka peegeldus sellest, kui halastamatu on kaasaegne teadus- ja kõrgharidusmaastik.

Teaduse ja hariduse liidrid panustavad selle arengusse mitte lihtsalt kurnavalt rohkem töötunde kui seadusandlus lubaks, vaid lisavad ka oma hinge, teades, et ilma selleta on nende vaev vaid tühi töö ja vaimunärimine.

Tõeliselt valus on neil siis, kui ühe suupoolega öeldakse, et muidugi on teie töö võtmetähtsusega kogu riigi tuleviku jaoks, aga teine suupool, mis peaks ütlema, palju selle jaoks vahendeid leidub, eelistab vaikida.

Oskaks me ühiskond vaid hoida neid inimesi, kes on nii jäägitult pühendunud teaduse ja kõrghariduse edendamisele.

Eesti Teaduste Akadeemia 23.12.2017