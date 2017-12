EAS loobus rändrahnu motiivist, mis loodi osana Eesti brändist

EAS avalikustas jaanuaris nii Eestit tutvustava veebikeskkonna estonia.ee kui Eesti brändi kodu brand.estonia.ee. Uue kontseptsiooni pani kokku Eesti Disainimeeskond, mille EAS möödunud aasta augustis kokku kutsus.

Preagu torkab brändi kodulehekülge vaadates silma, et visuaali on muudetud - kujutised on kandilisemad. Meediatähelepanu pälvinud roheline kujunduselement täna enam kasutuses pole.

«Iseenesest ei ole idee kasutada rahnupilte Eesti tutvustamisel kuhugi kadunud, neid leiab fotodelt ja illustratsioonidelt ka praegu,» ütles Eesti brändi projektijuht Liisi Toots Delfile.

EAS rõhutas ka aasta tagasi, et rändrahn on vaid osa kogu kontseptsioonist. EAS-i turundusjuht Piret Reinson ütles toona brändi kommenteerides, et ei ole õige arvata, et rändrahn ongi uus Eesti märk. Tema sõnul tuleks aru saada kogu kontseptsioonist. «Meil on kõigil mingi märgikramp ja ma tõesti väga loodan, et kuidagi pärast tänast päeva me saame sellest lahti,» ütles Reinson.