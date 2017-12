Eestisse jõudis tänavu ligi sada kvoodipagulast

Eestisse on käesoleva aasta jooksul ümber asustatud 19 kvoodipagulast Türgist ning ümber paigutatud neli kvoodipagulast Itaaliast ja 75 Kreekast. Seega on tänavu Eestisse jõudnud kokku 98 kvoodipagulast, neist 88 on pärit Süüriast, kuus Iraagist ja neli Eritreast.

Eesti loeb Euroopa Liidu 2015. aasta rändekava täidetuks ning selle kava alusel rohkem inimesi Eestisse ümber ei paigutata ega asustata. Samas menetletakse praegu menetluses olevate kvoodipagulaste toimikud lõpuni. Viimase seisuga on menetluses kokku 50 kvoodipagulase toimikud: kuus Itaalias ja 44 Türgis. Millal ja kui palju nendest tegelikult Eestisse jõuab, pole veel selge.

Kokku lubas Eesti Euroopa Liidu rändekava raames Kreekast ja Itaaliast ümber paigutada ning Türgist ümber asustada kokku 550 inimest. Türgist oli Eesti valmis vastu võtma kokku kuni 160 inimest.

Euroopa Liidu rändekava raames on praeguseks Eestisse ümber paigutatud ja asustatud kokku 175 inimest, neist 30 Türgist ja neli Itaaliast. Umbes pooled kvoodipagulastes ei viibi Eestis.

Euroopa Komisjon tegi tänavu 27. septembril ettepaneku asustada 2019. aasta oktoobrist ümber 50 000 rahvusvahelist kaitset vajavat inimest.

Valitsus otsustas, et asustab Türgist nii 2018. kui ka 2019. aastal ümber 40 inimest, see tähendab kokku 80 inimest.