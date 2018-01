Kas halb enne? Uus aasta algas ilma Eesti hümnita

Hümni ärajäämisele osutavad sotsiaalmeedias nii dirigent Tõnu Kaljuste kui ringhäälingunõukogu esimees Rein Veidemann.

«Uus aasta Eesti riigile algas ilma hümnita. Mida see tähendab? 27 aastat oleme alustanud hümniga. Nüüd jäi see ära. Halb enne,» tõdes Veidemann Facebookis.

«Head uut aastat! Teatud aegadel kuulasime hümni Soome TV-st peale Soome presidendi kõnet Helsinki Senativäljakult. Seejärel tuli aeg, kus ETV lõi Eesti hümni esitamise traditsiooni. Kas nüüdsest peab arvestama, et hümni saab kuulata jälle Soome TV-st või Eesti Klassikaraadiost? Rein Veidemann, millega seletada tõsiasja, et uus aasta algas ETVs ilma Eesti hümnita? Kas tead, kas edaspidi jääb see tegijate vabaks voliks? Kas nüüdsest peame arvestame, et uue aasta toob meieni ETV-s Marju Läniku teos?» küsis Kaljuste Facebooki vahendusel Veidemannilt.

Ringhäälingunõukogu esimees vastas: «Hea Tõnu, head uut aastat! Tahaksin isegi teada selle erakordse «innovatsiooni» tausta ja põhjendust. Eks hakkan küsima ETV tegevjuhtidelt, tõlgendatagu pealegi seda sekkumisena toimetusvabadusse. Küsisin seda kohe oma palgelehel mõni minut pärast aasta algust, sest hümni puudumine pärast VP kõnet tundus kuidagi väga võõrastav ja kõhe. Mõjus halva endena. Kui oleks tahetud uuendusega lõpuni minna, siis poleks ju vaja olnud platsile kutsuda ka VP-d, sättida talle pult EV vapiga, lasknuks tal esineda täna kell 12 ETVs, nagu YLEs esineb Soome Vabariigi president. Ise küll ei mäleta, et Soome president oleks Senati väljakul kõnelnud. Vähemalt nii kaua, kui olen Tallinnas elanud, alates 1980. aastast, olen jälginud tema kõnet 1. jaanuari südapäeval, millele järgnes ülekanne Viini uusaastakontserdilt.»