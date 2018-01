ERR: hümni ilutulestikuga võidu laulda poleks olnud kohane

Avaldame Killandi kommentaari täismahus ja muutmata kujul.

«Minuni jõudis Postimehe soov saada ERR kommentaar hümni mittelaulmise kohta. Aastavahetuse programmi vastutava toimetajana teen seda hea meelega. Oleme tänulikud, et saame ühe osapoolena kinnitada, et see otsus ei sündinud kergekäeliselt.

Tänavune aastavahetus ETV-s oli varasematest väga erinev, sest saade läks otse-eetrisse Vabaduse väljakult. Samuti esines president taasiseseisvunud Eesti ajaloos esmakordselt oma uusaastatervitusega otse rahvapeol.

Kõik aastavahetuse üritusega seotud osapooled arutasid ja kaalusid väga pikalt, kuidas toimida. Programmi ette valmistades lähtusime sellest, et hümni laulmiseks on vaja piisavalt väärikat keskkonda ja seda ei saa laulda ilutulestiku müraga võidu. See pole lihtsalt kohane. Seetõttu planeerisime tavalisest ettepoole ka riigipea kõne, et meie jaoks olulisi hetki oleks võimalik rahus jälgida.

Need on põhjused, miks valisime sellel korral aastavahetuseks suurüritustele sobiva Karl-August Hermanni, Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmendi laulu «Eestlane olen ja eestlaseks jään».

Tunnistan, et võisime eksida, kui ei selgitanud oma mõttekäiku juba ette, et inimesed saaksid meie taotlustes aru ja selle mõttega harjuda. Traditsioonid aasta tähtsaimatel päevadel on väga olulised ka meie jaoks ja vabandame, kui see valik kellegi tundeid riivas. Tuleval aastal saame hümni taas mängida.»