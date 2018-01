Akadeemik Ülo Niinemets: purjutame ja laulame hümni?

Tohutu pahameeletormi on põhjustanud aastalõpus ETV-s hümni ärajäämine. Ühtin selle seisukohaga, et varasem formaat, kus presidendi kõne lõppes sekundipealt uue aasta saabumisega ja seejärel kõlas hümn, oli parem ja seda poleks tohtinud muuta.

Paraku häiris mind isegi enam ohjeldamatu aastalõpu joomispropaganda.

Mitte, et ma oleks täiskarsklane, aga aastalõpuprogrammi vaatavad pered lastega ja sinna ei passi pudelid ette ja taha. «Selle peale võtame!» ja jälle väljavalamine jätab mulje, et viinajoomine justkui olekski traditsiooniline eesti uusaasta vastuvõtmise põhitegevus, kohustuslik igale perele.

Paraku igaüks ei joo viina. Minu vanaema ütles kunagi, et ainult joodikud joovad viina. Või siis džinnijoomise heroiseerimine - õige moraaliga lugu, väga hea satiir - kuid kõlama jääb, et oli jama küll, aga nalja sai ka. Igatahes tekitas see minus lastega telekat vaadates nõutust - alkohol ei ole ainus asi, mille ümber elu keerleb.

Selle kõige otsa, võib-olla oli isegi õige, et hümn jäi seekord ära.

Ülo Niinemets on Eesti Maaülikooli professor ja Eesti Teaduste Akadeemia liige.