Erik Roose: väga palju elatakse legendis, et kõik vene inimesed vaatavad PBKd

Venekeelse telekaali ETV+ peatoimetaja Darja Saar leidis Postimehes ilmunud arvamusloos, et kanalile ETV+ peab olema tehtud erand kommertsreklaami müügi osas. «Kui ta on konkurentide sõnul nii nõrk, siis milleks karta, et kanal võtab üle teiste venekeelsete kanalite reklaamiraha? Erasektor on majanduslikult tark, et vaba turu tingimustes nutikaid otsuseid vastu võtta. Tegelikult on erasektor huvitatud reklaamiajast selles telekanalis ning niisuguse võimaluse andmine toob kaasa ettevõtjate suurema motivatsiooni kanalit kasutada,» kirjutas ta.

Otsustus, et ERR reklaami ei edasta, on kirjutatud sisse Eesti Rahvusringhäälingu seadusesse, rõhutas Roose. «Siin minu ega nõukogu esimehe (Rein Veidemann – toim) otsusest ei piisa,» nentis ta.

Roose pakkus, et segamini on aetud ka sponsorreklaamide lubamine teatud tingimustel ja reklaami müümine. Näiteks kui Eesti Jalgpalli Liit toetab Premium liigat, siis ERRi nõukogu eriloal tohib liidu logo näidata. «Aga see on seaduste järgi ka nõukogu võimaluste piir,» märkis ta.

«Kui seda aga ideoloogiliselt vaadata, siis läheme me mõnes mõttes ju legitimeerima järgmist «Vremjat», mis ütleb, kui halb kõik Euroopas on.»

Ringhäälinguseadus sätestab, et nõukogu võib erandkorras lubada reklaami või sponsorteabe edastamist ERRi saadetes või meediateenustes, kui see kaasneb rahvusvahelise suursündmuse ülekandeõigusega, mis omandatakse EBU (Euroopa Ringhäälinguliit – toim) vahendusel, või see kaasneb avalikkusele eeldatavalt suurt huvi pakkuva kultuuri või spordi suursündmuse ülekandeõigusega.

Samas on Roose ise veendunud, et seadus on ajale jalgu jäänud. «Ma olen seda juba pool aastat rääkinud. Seaduses puudub igasugune viide veebitegevusele, seal on igasuguseid muid arhaisme,» rääkis ta. Ilmselt jääb seaduse muutmine järgmise parlamendi aega.

Roose selgitas, et kui vaadata Euroopa Ringhäälinguliidu EBU praktikat, mille asutajaliige ka Eesti on, siis on nende rahastamine väga erinev – umbes pooled telekanalid müüvad reklaami ja pooled ei müü. «See, et ta peab olema sõltumatu ja mittemõjutatav, on sama, aga kuidas selle rahastuseni jõutakse, see on hästi erinev,» rääkis ta.

Kindlasti ei saa Roose sõnul väita, et reklaam kas peab või ei tohi olla. «Mõlemad variandid on võimalikud. Huvitav mõte on see, et eesti keeles mitte panna ja vene keeles panna reklaam. Exceli tabeli põhiselt on see võib-olla hea mõte, aga praktikas ma ei kujuta ette, kuidas seda sisuliselt põhjendada. See on väga manipuleeriv tegevus, et vene elanikkonna suunal võib ja eesti elanikkonna suunal ei või,» leidis ERRi juht.

Roose rõhutas, et kui liita kokku venekeelse Delfi, Postimehe ja Raadio 4 lugejad ja kuulajad, siis ületab see kordades PBK auditooriumi. «Poliitikud kas ei valda või ei taha teemat vallata. PBK on kaotanud viie aastaga kaks korda vaatajaid. Nii et väga palju elatakse mingis legendis, nagu kõik vene inimesed vaataksid PBKd,» rääkis ta. Samas on vaatajaid kasvatanud propagandakanaliteks peetavad RTR Planeta ja NTV Mit.