Rull: peaminister Ratas on teel demagoogia meistriklassi

Rull kirjutas, et peaminister Jüri Ratase uusaastaintervjuu ERRi korrespondent Johannes Trallale oli huvitav nii sisult kui vormilt. «Võrreldes aasta tagasi antud analoogsete intervjuudega on Jüri Ratas teinud läbi märkimisväärse retoorilise arengu. Pea täielikult on peaminister suutnud välja tulla oma kurikuulsast vastuseroboti stiilist, milles toona vohav sõnavaht peitis enamikke mõtteid või siis nende puudumist,» märkis ta.

Nüüd oskab Ratas kommunikatsioonieksperdi sõnul kindlate seisukohtade mitteväljendamist koalitsiooni või koduerakonna tasakaalu rikkuda võivatel teemadel hoopis osavamalt kommunikeerida. «Ratas pidas pause, tegi oluliste märksõnade rõhutusi ning toetas oma seisukohti jõuliste käežestidega,» loetles Rull.

Juba on tema juttu sugenenud Rulli sõnul rahvalikke kõnekujundeid, konkreetseid näiteid ning isegi kerget irooniat (näiteks Postimehe antud hinde 2+ teemal tema tööle). «Peaminister näitas intervjuu käigus päris head võimet joonisega visualiseerida avalikkusele segaseks jäänud maksuvabastuse muudatusi,» tunnustas ta.

Ratas kasutas Johannes Tralla kriitilisematele küsimustele vastates Rulli selgitusel mitut klassikalist demagoogiavõtet. Kõige sagedamini konkreetsete küsimuste ümberformuleerimist. «Selmet vastata ei või jah küsimustele Savisaarega koostöö jätkumise, Kõlvarti tegutsemisstiili toetamise, Ühtse Venemaaga sõlmitud koostööprotokolli tühistamise või Poola Euroopa Liidust isoleerimise teemadel, formuleeris Ratas need küsimused sujuvalt endale sobilikumaks ja pehmemaks. Ning vastas siis juba enda sõnastatud küsimuseasetusele ebamäärasemalt,» tõi Rull välja.

Teise demagoogiavõttena kasutas Ratas sageli probleemide ähmastamist. Näiteks koalitsioonisiseste pingete küsimuse puhul jõudis ta kiirelt välja vastuseni, et kohalikel valimistel läks ju Keskerakonnal väga hästi. «Ka valitsuse ja Keskerakonna poolt PBK-sse reklaamide tellimise teemal suutis Ratas päris osavalt hämada, jõudes välja siseturvalisuse argumendini,» märkis Rull.

Jah, aga-demagoogiavõte lipsas Ratase juttu Rulli selgitusel sisse, kui ta pidi pehmendama oma erakonnakaaslaste tegevusi. «Jah, Savisaar kandideeris küll kohalikel valimistel Keskerakonna vastu. Aga ta on Keskerakonna asutajaliige ja tal on teeneid. Jah, Märt Sultsi poolt Linnahallile grafiti tegemine polnud õige. Aga kui küsimus on nööbis või pintsakus, siis küll see pintsak saab ka korda,» lausus ta.

«Valitsuse reformikavu tutvustades kasutas Ratas liialdamise võtet, näidates toimunud arenguid selgelt positiivsema ning sujuvamana kui need avalikkuses käsitlemist on leidnud. Kohati vaid ritta seatud märksõnadega keerulisi protsesse markeerides tekitas Ratas mulje, et valitsusjuhina hoiab ta protsesse selgelt ohjes,» hindas Rull.

Rull tõi välja, et vajadusel vaidles Ratas intervjueerijale vastu (näiteks suhete teemal USAga), vastas siiralt isiklikele küsimustele (et sportimiseks ja lugemiseks aega napib) ning demonstreeris mitmeid faktiteadmisi.

«See, kas Jüri Ratast demagoogiliste vastuste eest kiita või laita, sõltub iga hindaja poliitilisest meelsusest. Aga Johannes Trallale annan intervjuu läbiviimise eest hindeks 4+,» leidis Rull.