Peastaabi ülem: paari päevaga Eestit okupeerida pole võimalik

Heremi sõnul suudab Eesti reaalses sõjaolukorras saata vastutustundlikult lahingusse 21 000 meest ehk nii, et kõigil neil meestel on nii piisavalt relvi kui ka laskemoona, vahendab ERR-i uudisteportaal.

«Kui me suudame need 21 000 meest püssi alla panna, siis me saame üsna mitme asja vastu ise. Eestit ei okupeerita päevade jooksul. Võimalik, et võetakse ära mingid tükid, aga iseküsimus, kas vastane ikka tahab edasi liikuda, kui 21 000 meest on vastas,» sõnas Herem.

Balti riikide paari päevaga hõivamise eest hoiatas paar aastat tagasi NATO sõjalise komitee esimees, Tšehhi kindral Petr Pavel.