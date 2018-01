Arteri suur intervjuu! Nikolai Bentsler: tänan vanemaid, kes kasvatasid minust inimese

Bentsler – see pole ju vene nimi?

See on saksa nimi. Paljud Delfi kommenteerijad arvavad, et see on juudi nimi, ja kuigi mul pole midagi juutide vastu, pole see nii. See on vana saksa nimi, mis tähendab «karu jõudu». Isegi kui ma ise seda veel ei teadnud, rääkis naine ikka, et karul on kõht tühi ja karu peab süüa saama…

Kuidas sa eesti keele selgeks said?

Õppisin koolis eesti keelt 12 aastat, aga samas ei õppinud mitte midagi. Meil oli väga tore eestlannast õpetaja, kelle nimi oli Rita, aga lihtsalt mina olin see pätt, kes ei õppinud. Õpetaja Rita oli siiski see inimene, kes raius mu pea sisse kõik eesti keele käänded, ehkki aeg-ajalt on need siiani mulle probleem. Eriti saav, rajav ja olev.

Proovime.

Võtame sõna «diivan». Nimetav «diivan», omastav «diivani», osastav «diivanit», sisseütlev … Ma tean, et neid on neliteist. (Mõtleb natuke.) Sisseütlev «diivanisse», seestütlev «diivanist», kaasaütlev «diivaniga», saav «diivaniks», olev – «diivanina»? Kas saab nii öelda? (Naerab nakatavalt.)

Esimest korda televisiooni otse-eetris koos Margus Saare ja Karmel Killandiga. | FOTO: Kairit Leibold /ERR

Mis sa arvad sellest, et üks poliitik heitis ERRile sotsiaalmeedias ette, et aastavahetussaadet juhtis vigadega eesti keelt kõnelev saatejuht?

Olen Jaak Allikule väga tänulik, sest igasugune asjatundlik kriitika aitab mul paremaks saada. Nüüd on mul siht oma eesti keel veel paremaks timmida. Ja eks mul saadet tehes oli väike närv sees ka. Võib-olla unustasin sellepärast mõne sõna käänamise ära.

Tegelikult oli televisiooni otse-eetris saatejuhina, mitte saatekülalisena, uskumatult lahe olla: kõrvaklapis keegi kogu aeg räägib, assistent näitab samal ajal, millisesse kaamerasse vaadata ja mida teha, lisaks on sul tekst ees ja kaaslasteks meie televisiooni gigandid Margus Saar ja Karmel Killandi. See oli mul esimene otse-eeter, ja kohe selliste staaridega! Sellist kogemust ei saa mitte mingi raha eest osta. Nad aitasid mind palju, kaasa arvatud toimetaja Anu Välba – see oli unistuste meeskond.

Tean, millest räägin, sest olen palju töötanud venelastega, ja alati on sihukene lugu, et kui tekib paus, siis hakatakse rääkima hoopis millestki muust. Umbes nii, et tead, mul juhtus kümme aastat tagasi sihuke lugu… Aga ETV meeskond rääkis ka pauside ajal ainult asjast. Minule on see äärmiselt oluline, sest see säilitas head pinget ja meil oli siht saadet teha.

Äkki on ikkagi vahepeal päris tore millestki hoopis muust rääkida?

Ei. Mul on olnud mõni kogemus teha filmi Venemaa võttemeeskonnaga ja olen alati olnud piiril, et öelda: ma lähen nüüd minema, mulle aitab. Sest näitlejad peavad ka võtte vaheajal õiget tunnet sees hoidma, sa tahad mängida, oma tööd hästi teha, ja siis sa näed, kuidas režissöör heietab oma kolleegiga mälestusi kunagistest võtetest Tadžikistanis. Minu jaoks on see väga paha. Kui teed tööd, siis pead tööst rääkima, et seda veelgi paremini teha.