Herkel: Keskerakond varastas avaliku rahaga PBK kaudu valijate hääli

Herkel avaldas arvamust, et kui peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas selles osas oma suhtumist ei kujunda, siis ei erine ta mitte millegagi oma eelkäijast Edgar Savisaarest.

«Savisaare ajal samasugune toimus selline avaliku raha kasutamine nähtavamalt, nii et kõik tallinlased said seda plakatitel ja erinevatel videotel näha. Antud juhul on seda tehtud veelgi hullemal viisil, kuna see on käinud Eesti suhtes vaenulikku propagandat edastava telekanali kaudu,» tõi Herkel võrdluse.

Herkel tuletas meelde, et vabaerakondlased on korduvalt esitanud peaminister Ratasele küsimusi, mis puudutavad Tallinna volikogu esimehe Mihhail Kõlvarti võimalikke korruptsiooni- ja Venemaa-seoseid. Peaminister on alati argumendiks toonud, et poliitikas loevad hääled ja need hääled olid muljetavaldavad.

«Praegu Oleg Samorodni analüüs ütleb meile seda, et need hääled olid varastatud. Ja mis veel hullem – varastatud avaliku rahaga. Ja see on väga tõsine asi – avaliku rahaga ja veel Moskva-meelse kanali kaudu,» rõhutas Herkel.

«Kui meil on vaatluse all väikesed vallalehed, kuidas seal üht või teist vallavanemat valimiseelsel ajal positiivses kontekstis esitletakse, siis kahtlemata ka see on korruptsioon. Aga nüüd see Kõlvarti asi loob väga kriitilise mastaabiefekti,» märkis Herkel.

Ajakirjaniku ja publitsisti Oleg Samorodni värske PBK Tallinna-saadete sisuanalüüs näitab, et Tallinna maksumaksja raha eest PBKsse ostetud saated ei jätnud sügiseste kohalike valimiste eel vene vaatajale kahtlusekübet – hääletada tuleb Keskerakonna uue suure tegija Mihhail Kõlvarti ja tema kodupartei poolt. Vene valija hirmutati ära jutuga, et Keskerakonna ainuvõimu lõpp pealinnas oleks halvim, mis juhtuda saaks.

«Kangelane on vahetunud – kui varem oli peategelane Edgar Savisaar, siis praegu Mihhail Kõlvart. Jääb selline mulje, et kõik ringleb Kõlvarti ümber,» ütleb Samorodni. Kõlvart kogus kohalikel valimistel Lasnamäe esinumbrina ligi 25 000 häält ja sai üleöö hiiglasliku poliitkapitali osaliseks.