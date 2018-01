Asko Lõhmus: kui ühiskonnas tekib segadus, peab teadlane juhtrolli võtma

Ma arvan, et see on üks põhjus, miks paljud teadlased ei võtagi sõna. Siin oleks meedia heatahtlik suhtumine väga palju abiks. Samas peavad teadlased aru saama, et ka nemad peavad sammu tegema.

Iga teadlase eriala ei pruugi olla seotud kitsalt oma riigi või ühiskonnaga. Mina tegelen sellise teadusega, mis on. Ja ma leian, et pole õige ega väärikas jääda vait, kui sa näed, et mõni asi vajaks parandamist.

- Kas teie jaoks oli selle arutelu vedamine teadlik valik või see pigem lihtsalt kujunes nii?

See kujunes nii. Ja ega ma enda arust polegi mingi suur vedaja olnud. Pigem on aktiivseid inimesi olnud terve rida ja mul on koos oma lähemate kolleegidega olnud üsna selge lõik selles arutelus. Ilmselt on see lõik olnud selles faasis hästi vajalik, sest kui signaale tuleb igast suunast, tekib ühiskonnas suur segadus. Keegi peab siin aitama orienteeruda, milline on päris signaal ja milline ei ole. Siin on vaja teadlasel juhtroll võtta ja selgitada.

- Kas olete vahel tundnud, et ah, ei viitsi enam?

Sellist tunnet ei ole olnud, väsimust ikka on. Muidugi on olnud ka tunnet, et niivõrd palju asju oleks vaja teada, aga üks inimene ei suuda seda kõike hoomata ja teada. On olnud väga pingeline eneseharimise aasta. Kui ikka on üks väga oluline küsimus, siis sellele tuleb leida vastus.

Vahel takerduvad arutelud kuskile umbsoppi ja sa ei saa aru miks, sest maailmavaatelisust erinevust ei hääldata välja. See tuleks välja öelda.

- Kas vastuste andmiste käigus, eriti eelmisel aastal, olete sõpru kaotanud või vaenlasi saanud?

Sõpru ma ei ole kaotanud, neid on palju juurde tulnud. Kuid neid inimesi ikka on, kellega me siiamaani üksteisest lõpuni aru ei saa.

- Mis see põhiline probleem arusaamisel siis on?

Ma arvan, et see on maailmavaateline küsimus. Mul ei ole iseenesest mingisugust vastumeelsust, aga vahel takerduvad arutelud kuskile umbsoppi ja sa ei saa aru miks, sest maailmavaatelist erinevust ei hääldata välja. See tuleks välja öelda.

Näiteks keskkonnaministeeriumi haldusalas kogeme tihtipeale mõistmatust just sellepärast, et meie meelest peaksid nad seisma keskkonna eest, aga nad tegutsevad tihtipeale nagu mingisuguste majandusotsuste õigustajana. Sellel on oma põhjus, miks see nii on, aga ma ei pea seda õigeks.

- Üks konkreetne puu, mis eelmisel aastal palju tähelepanu sai, oli Haabersti ringtee ehitusele ette jäänud hõberemmelgas.

Ma jälgisin seda (puu mahavõtmist – H.M.) isegi otseülekandes.

- Milliste tunnetega te seda jälgisite?

Väga halbade tunnetega. Ma arvan, et see oli kultuuriliselt üks väga inetu tegu. Halb oli see, et asi üldse nii kaugele jõudis, seda mõlemalt poolt. See jõud ja vastuseis näitas, et mingi asi läks viltu. Mul oli väga kurb näha seda puud langemas.