Maanteeamet hoiatab: õhtul halvenevad teeolud järsult

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolamärjad või -niisked, lõuna pool kohati kuivad ning põhja pool sõidujälgede vahel kohati soolalumesegused. Teepinna temperatuurid on kõikjal miinuspoolel. Ilm on selge, kuid põhjarannikul väga tuuline.

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul seoses lumesaju ja tuisuga oodata teeolude kiiret halvenemist. Pilvisus tiheneb ning kella 19 paiku jõuab Loode-Eestisse uus sajuala, mis levib kiiresti kagu suunas. Lääne-Eestis võib lume sekka ka lörtsi tulla. Oodata on väga tugevat tuult ning tuisku!

Pärast keskööd saartest alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb, vastu hommikut sajab veel Eesti idaosas hooti lund. Õhutemperatuur jääb Lääne-Eestis 0..+2°C vahemikku, mujal allapoole nulli.

Maanteeamet tuletab sõidukijuhtidele meelde liiklemiseks talvistes teeoludes: talviseks sõiduks vali ikka talvine tempo! Naast- ja lamellrehvid ei lisa turvalisust, kui sa talvel suvise kiirusega sõidad.