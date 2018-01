Koalitsioonis valitseb segadus: Sibula väitel kaotab töötav pensionär 83 eurot, Ratase sõnul 36

Priit Sibul tõdes Vikerraadio saates «Uudis+», et jaanuari alguses laekus paljude töötavate pensionäride kontole vähem raha kui varem. «Kui inimeste sissetulekud on kõrgemad, siis võib tõesti olla, et on neid, kes kaotavad, aga võib olla ka põhjus, et osadel inimestel on jäänud tegemata taotlus kas sotsiaalkindlustusametisse või tööandjale, et seda maksuvaba miinimumi arvestataks,» ütles Sibul.

Eestis on praegu umbes 338 000 pensionäri, kellest võiks tulumaksureformi tagajärjel rahaliselt kaotada hinnanguliselt umbes 25 500. Sibul kinnitas saates, et kõige suurem teoreetiline kaotus nendel, kes saavad pensioni ja palka kokku üle 2100 euro, saab olla maksimaalselt 83 eurot. Kui rahaline kaotus on suurem, siis on selle taga midagi muud, mitte süsteemi muutus.

«Kõige suurem kaotus saab olla 416 eurot korda 20 protsenti ehk siis teie poolt viidatud 83 eurot,» selgitas Sibul saatejuhile.

Erinevalt Priit Sibulast oli aga peaminister Jüri Ratas ETV-le antud aastavahetuse pikas intervjuus kinnitanud, et inimene kaotab tulumaksureformi järel maksimaalselt 36 eurot.