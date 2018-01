Video: vaata, mis juhtus kaklusesse sattunud tõsielustaariga

Saatest «Prooviabielu» tuntud Liisa sattus märtsis bensiinijaamast burgerit ostes konflikti, kui tema ja kahe teise naisterahva vahel tekkis esialgu sõnaline konflikt, mis eskaleerus tõsielustaari peksmisega.



Tõsielustaari politseile antud ütlustest selgub, et naine palus bensiinijaama sisenenud naisterahvastel kõneleda teenindajaga eesti keeles, mille peale naised vihastasid ja läksid talle kätega kallale. Samas on videost nii kuulda kui ka näha, et sõnalist konflikti alustas Liisa: sõimas naisi sibulateks ning tõukas tema poole astunud naist esimesena. Seepeale virutati Liisale rusikaga näkku ja järgnes tüli, millesse oli segatud ka taksojuht.