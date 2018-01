VIDEO Pensionäride ühendus: üle 1700 euro teenijad ei protesteeri, probleem on mujal

«Meile on tulumaksureformiga seoses laekunud ainult üks avaldus,» sõnas Ergma, «nime järgi otsustades oli see nõukogudeaegne endine peaminister, kes tundis muret hoiuseintresside arvestamisel tuluna.»

«Arvestades, et pankade hoiuseintressid on väga väikesed, arvutasime omavahel, kui suur võiks olla see hoiuse jääk, et sellest majandusliku efektiivsuse mõttes rääkida,» jätkas ta.

«Vastasime, et see probleem ei ole Eesti pensionäride ühenduste liidu prioriteetide hulgas.»

«Võrreldes vanaduspensionäride arvuga 305 000, on see suhteliselt väike hulk inimesi, kelle tulu jääb 1700 euro kanti ja kes peaks midagi juurde hakkama maksma,» märkis Ergma.

Töötav pensionär ulmesummat ei teeni

Ergma tõi näite ühenduse juures tegutsevast organisatsioonist Kolmanda Nooruse Ülikool, kus ta küsis uue tuluseaduse valguses ligi 700-pealiselt auditooriumilt, kas nende seas leidub kedagi, kelle tulu ületaks 1200 eurot.

«Neid ei juhtunud olema,» teatas ta.

«Kui tahate teada minu isiklikku seisukohta,» oli Ergma avameelne, «siis kui mina saaksin 1700 eurot kuutulu, siis ausalt öeldes mina ei protesteeriks.»

«Neid riike on väga palju, kus töölkäijad üldse pensioni ei saa. Tööl käimise puhul lõpetatakse pensioni maksmine,» märkides, et probleemi osapoolteks näivad olevat poliitikud omavahel.

Probleeme on suuremaid

«Pensionäride ühenduste liidul on natuke teised probleemid,» seadis mees fookust, «meie oleme rohkem mures selle pärast, et pensioni indeksi arvutamisel võetakse väga vähe arvesse tarbijahinna indeksit.»

«Sel aastal on see küllaltki suur. Toiduained on kallinenud üle nelja protsendi. See tähendab, et kui praegune pensioni arvutamise metoodika ei muutu, siis reaalpension tegelikult väheneb.»

«Tulumaksureformiga seoses tõusnud küsimused ja protestid ei haara nii suurt osa Eesti vanaduspensionäridest, et sellest võiks nii palju rääkida.»