Lapsed. Külmetus. Immuunsus.

Sage haigestumine on suur läbielamine nii lapse kui ka vanemate jaoks. Siiski, nii veidralt kui see ka ei kõla, võib laps 7 aasta vanuseni haigestuda isegi 8 kuni 10 korda aastas. Tavaliselt on need akuutsed viiruslikud hingamisteede haigused - nohu, vähene köha - või siis viirustest põhjustatud kõhulahtisus, mis allub edukalt ravile. Väikesed lapsed võivad põdeda viirushaigusi kauem.

Kõrgendantud kehatemperatuur viiruslike haiguste korral on vajalik, sest see aitab võidelda viiruste vastu ning tugevdab lapse immuunsüsteemi. Samuti see aitab organismil tuvastada ja meelde jätta viiruse, väljutada halbasid rakke ja puhastada organismi.

FOTO: Silvanols SIA

Antibiootikumid viiruseid ei ravi. Neid kasutatakse vaid siis, kui lisaks viiruslikule haigestumisele on tekkinud bakteriaalne infektsioon. Antibiootikumide kasutamise vajalikkuse kohta otsustab perearst või lapsearst.

Sage või vale antibiootikumide kasutamine nõrgestab lapse organismi ja mõjutab ka immuunsüsteemi. Antibiootikumid rikuvad loodusliku tasakaalu organismis, nõrgestades maos, seedetraktis ning nahal ja limaskestal olevaid häid baktereid ja vähendades nende arvukust. Peale vale või sagedase antibiootikumide kasutamist on laps tundlikum teiste viiruslike haiguste suhtes, tal võib valutada kõht, tekkida kõhulahtistus, lööve või soor. Võib esineda isutus. Laps võib mõnda aega tunda end nõrgana.

Immuunsus on organismi vastupanu erinevate haiguste vastu, mille põhjustajaks on viirused, bakterid, seened, millega võib laps nakatuda sisse hingates, limaskesta kaudu või koos toiduga.

Immuunsuse nõrgenemise põhjused:

Kehv toitumine ja alatoitumine, dieedid, nälgimine Vitamiinide nappus organismis Ebatervislik eluviis - ebapiisav füüsiline aktiivsus või vastupidi - füüsiline ülekoormus Une puudus Sagedased ja pikaajalised stressi olukorrad Lõpuni välja ravimata haigused, eriti viiruslikud ja bakteriaalsed infektsioonid Ebasoodsad ökoloogilised tingimused (näiteks halva kvaliteediga vesi) ja ebakvaliteetne toit Teraapia tugevatoimeliste medikamentidega

FOTO: Silvanols SIA

Mida teha, et kaitsta organismi ja parandada immuunsust:

Sööge palju puu- ja juurvilju. Need sisaldavad palju vitamiine, mis tugevdavad organismi ja blokeerivad viiruste sattumist organismi. Tasakaalustatud ja täisväärtuslik toit, mis tagab kõikide vajalike vitamiinide saamist Tasakaalustatud õppimise ja puhkamise režiim Vähem stressi igapäevaselt Täisväärtuslik uni Regulaarne füüsiline koormus ja jalutuskäigud värskes õhus Vaktsineerimine Regulaarne kätepesu

Soodsalt mõjutab immuunsust positiivne emotsionaalne seisund - naermine, õnnetunne, rõõm!

Immuunsuse tugevdamiseks võib kasutada tooteid, mis on loodud, mõeldes just Baltiriikide elanikele - GOImmune ja GOImmune KIDS. Need tooted sisaldavad hoolega valitud ravimtaimi, vitamiine, mineraalaineid immuunsuse tagamiseks ja on täiendatud laktoferiiniga. Musta leedri marjad toetavad immuunsüsteemi normaalset toimimist ja hingamisteede tervist.

FOTO: Silvanols SIA

Laktoferiin on oluline valk, mis on inimestele kaasasündinud immuunsuse põhielement. Kõige rohkem laktoferiini on ternespiimas - isegi seitse korda rohkem kui piimas, mis tekib hiljem. Laktoferiin omab antimikroobset, antioksüdantset, põletikuvastast mõju, see suurendab rauataset ja stimuleerib immuunsust.