Grippi ja koroonasse haigestumine on langemas

Gripi levik on terviseameti teatel taandumas. Läinud nädalal toimetati gripi tõttu haiglatesse kuus inimest, neist kolm olid alla 14-aastased ja kolm üle 60-aastased.

Esialgsetel andmetel on sel hooajal gripiga haiglatesse viidud 1432 inimest, neist üle 90 protsendi on olnud vaktsineerimata. Grippi on surnud 105 inimest.