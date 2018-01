Galerii: viie Postimehe fotograafi tehtud pildid valiti parimate sekka

Metsa- ja linnaasukate traagiline kohtumine. 16. veebruari õhtupoolikul juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Lasnamäel Laagna teel, kus sõiduauto põrkas kokku põdraga. Juht sai kergemaid vigastusi, linna eksinud loom hukati. Valglinnastumisega kaasneb sageli, et metsloomad satuvad linnakeskkonda. Samuti on probleemiks, et Eesti politsei ei tohi teha vigastatud loomadele halastuslasku vaid peavad selleks välja kutsuma sertifikaadiga jahimehe.

|

FOTO: Erik Prozes/ Postimees