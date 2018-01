New York Times kutsub ERMi ja Telliskivi loomelinnakut külastama

New York Timesi toimetus koostab iga aasta alguses ülemaailmse reisisoovituste nimekirja «52 places to go». Tänavuste soovituste hulgas 16. kohal on «kultuurilise taassünniga» oma sajandat sünnipäeva tähistav Eesti.

Lugejatel soovitatakse külastada «rabavat» Eesti Rahva Muuseum Tartus ja «loovusest pakatavat» Telliskivi loomelinnak Tallinnas.

Ühtlasi soovitab New York Times einestada restoranides Leib ja Noa, mille noori kokki kiidetakse rahvusköögiga eksperimenteerimise eest ning proovida kohalikke põnevaid käsitööõllesid.

Vaata tänavusi New York Timesi reisisoovitusi siit.