POSTIMEHE VIDEOLUGU Isikuvastane vihakõne levib Eestis seaduslikult

Kallavus ründab oma Youtube'i kanalis reaalseid isikuid nende seksuaalse orientatsiooni ja huvitegevuse pärast, vihjates kuulajaskonnale, et «ta võib tõrviku süütamiseks tuld anda», kui kellelgi peaks soovi olema. Rünnaku sihtmärgiks sattunud Kristen Kruusimägi sõnul ei või kunagi teada, kas selline üleskutse on «hoiatuslask» või mitte.

Inimõiguste keskuse jurist Kelly Grossthal tõdes Postimehele, et karistusseadustik ei võimalda vihakõne levitamist takistada, kujutades sellega tõsist ohtu vähemusgruppidele. Enesetappude arv LGBT kogukonnas on selliste juhtumite tõttu kurvastav, tõdes nii Kruusimägi kui ka Eesti LGBT Ühingu juht Kristel Rannaääre.

Veebikonstaabel Maarja Punaku hinnangul on tegemist eelkõige halva huumoriga, aga ka noormehe suutmatusega probleemsetest teemadest rääkida. Punaku sõnul pole veebikonstaablil tegutsemiseks alust, mis ei tähenda, et uurimise alustamisel ei võiks menetleja teisiti otsustada.

Et Kallavus suundus jaanuari alguses ajateenistusse, jäi ta Postimehe katsetest hoolimata tabamatuks. Kaitseväe pressiesindaja Simmo Saare sõnul ei saa mundris noormees sellist tegevust kommenteerida, lisades vaid, et Kaitseväes oodatakse ajateenijatelt korrektset käitumist ja sellised avaldused ei ole lubatud.

Kallavus kasutab ründavates videotes tihti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna sümboolikat, kuid partei juhtfiguur Martin Helme vastas Postimehele kommenteerides, et näeb selles meedia pahatahtlikku katset erakonda laimata. Vihakõne reguleerimist karistusseadustikuga Helme vajalikuks ei pea.

«Mis puutub vihakõne reguleerimist karistusseadusega, siis see on esiteks selges vastuolus põhiseadusega, mis garanteerib meile sõnavabaduse. Teiseks on see kriminaalkaristus, millega hakatakse ju ainult rahvuslikult, konservatiivselt ja parempoolselt meelestatud inimesi taga kiusama,» leiab ta.

«Kui te vaatate kasvõi seda, kuidas Niineste end meie erakonna suhtes väljendab või kuidas ERR järeltsenseerib küll ministri kohta käivat sketši kuid ei näe mingit probleemi Varro Vooglaiu mõnitamise eetrisse paiskamises, kui te vaatate, milline kõrvulukustav vaikus on meedias siis, kui solvatakse, laimatakse ja mõnitatakse rahvuslasi või konservatiive, siis on ju selge, et taolise paragrahvi tegemine on selgelt suunatud ideoloogilise diktatuuri kehtestamiseks. Sellele tuleb vastu olla kõigi vahenditega.»

«Aga ma seisan vankumatult nii konservatiivsete kui liberaalsete vlogijate vabaduse eest end väljendada täpselt nii, nagu nad tahavad. Lillekesed-lumehelbekesed peavad sellega leppima, vastasel juhul liituvad nad vabaduse vaenlaste ridadega ja väärivadki viha,» lisas Helme.

