Lang pääsenuks palgatippu

Eelmisel nädalal teatas Reformierakonna esimees Hanno Pevkur, et tema kui riigikogu aseesimehe nõunikuks saab kunagine välis-, justiits- ja kultuuriminister Rein Lang, kes töötab samal ajal ka IT-ettevõtte Nortal heaks. Mõni päev hiljem teatas aga Lang, et tema seda kohta vastu ei võta. Põhjuseks oponentide ootamatult innukas kriitika või suisa turmtuli.

Esialgu öeldi Reformierakonna pressiteates, et Lang aitab atra seada eelkõige ideoloogilises plaanis, et olla parimas vormis löögirusikas 2019. aasta riigikogu valimistel. Teisisõnu, teeb sellel ametikohal tööd oravapartei heaks. Pärast esimesi tõsisemaid kriitikanooli teatas Pevkur, et esimene ülesanne saaks Langil siiski olema riigireformiga tegelemine.

Töö Toompeal polnuks Langile võõras – ta valiti riigikogusse nii 2003., 2007. kui ka 2011. aastal. Eelmise kümnendi alguses oli ta aga viis kuud riigikogu aseesimees.

Pärast pakutud nõunikuametist loobumist ütles Lang ERRile, et poliitika läbipaistvuse seisukohast oleks tema arvates nõuandmise ametlik vormistamine pigem vajalik ja positiivne, sest see tõmbaks vaiba alt kõikvõimalikelt vandenõuteooriatelt. «Seepärast ongi groteskne, et need, kes lärmakalt räägivad vajadusest muuta poliitilist kultuuri, asuvad võitlusse poliitika läbipaistvuse vastu,» lisas ta ning ei salanud, et hakanuks Toompeal tegema tööd ka oma kodupartei heaks.

Töötund pole odavate killast

Postimees analüüsis parlamendierakondadele saadaolevaid nõunikukohti ning erakondlikku tausta koos erakondlike ülesannete ja palgaga. Kuigi rääkisime ka poliitikute ja nõunike endiga, pole mõtet nende juttu edasi anda, sest jutuajamised jõudsid umbes kolmanda või neljanda mõttena kõikehõlmavate küsimusteni, nagu mis üleüldse on poliitika ja kes on poliitik.

Langi tegelikkuseks saamata jäänud juhtumis torkab teiste seas erakordsena silma vaid palk, mis olnuks 2700 eurot. Ilmselt pole see kuidagi võrreldav tema teenistusega Nortalis, ent nõunike mõistes olnuks see kõrgeim tase. Sama suur ehk 2700 eurot on see riigikogus vaid Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsiooni nõunikul Kalle Liebertil.

Ministrite nõunikest on sama suur palk vaid rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) erakonnakaaslastest abimeestel Aivo Vaskel ja Jüri Raatmal. Kui arvestada tunnipalka ehk koormust ja palka koos, siis on kõrgeim tunnihind hoopis ettevõtlus- ja IT-ministri nõunikel Egert Juusel ja Ralf-Martin Soel. Esimene neist teenib 0,6 koormuse juures 1800 eurot, teine aga 0,4 koormuse juures 1200 eurot. Täiskoormuse korral tähendaks see 3000-eurost kuupalka.

Kui analüüsida nõunike erakondlikku tausta, siis kõige selgemalt on nõunikega asi paigas Reformierakonnal, kelle nõunikest enamik on parteilise taustaga. Praegusel esioraval ja riigikogu aseesimehel Pevkuril on praegu vaid üks nõunik, Heli Teder, kes kuulub ka erakonda. Fraktsiooni kümnest nõunikust ei kuulu erakonda vaid pressinõunik Reti Meema ja Ave Tampere, kes on erakonna kommunikatsioonijuht.

See tähendab, et nad teevad ka tööd, mis ei ole üksühele seotud vaid erakonna tegevusega riigikogus. Tampere ja Meema pole aga mingid erandid, sest oma kommunikatsiooniinimese on tööle võtnud ka kõik teised fraktsioonid.