Jaapan liitub NATO küberkeskusega Tallinnas

«Mul on hea meel, et Jaapan saab peagi Tallinnas asuva NATO Küberkaitse Kompetentsikeskuse panustajariigiks,» ütles peaminister Jüri Ratas reedel pärast kohtumist Jaapani peaministri Shinzo Abega.

Jaapani ühinemist NATO küberkaitsekoostöö keskusega kinnitas oma sõnavõtus ka peaminister Abe.

«Tervitame Jaapani otsust liituda küberkaitsekeskusega partneriigina. See on staatus, mis on avatud riikidele, kes pole NATO liikmed. Jaapan on üks NATO võtmepartnereid väljaspool Euro-Atlandi ala ning ühtlasi on tegu maailmas tunnustatud liidriga tehnoloogia ja küberjulgeoleku vallas. Keskusega liitumine on märk sellest, et sarnaste väärtushinnagutega riigid peavad praktilist koostööd küberkaitse vallas oluliseks,» ütles NATO küberkaitsekoostöö keskuse juht Merle Maigre pressiteate vahendusel.

NATO küberkaitsekoostöö keskus on NATO poolt akrediteeritud rahvusvaheline kompetentsikeskus, mõttekoda ja väljaõppeasutus. 2008. aastal loodud keskus on kasvanud oluliseks küberkaitse valdkonna ekspertiisi allikaks NATO ja liikmesriikide jaoks.

Iseseisva rahvusvahelise organisatsioonina keskendub NATO küberkaitsekeskus rakendusuuringutele, analüüsidele, koolitustele ja õppustele küberkaitse valdkonnas. Keskus korraldab iga-aastaselt maailma keerukaimat rahvusvahelist küberkaitseõppust Locked Shields. Eelmisel aastal avaldati keskuse eestvedamisel Tallinn Manual 2.0, mis on kõige põhjalikum ja kõikehõlmavam käsiraamat rahvusvahelise õiguse kehtivusest küberruumis. Igal kevadel toob keskuse korraldatav rahvusvaheline küberkonverentsi CyCon Tallinna ligi 600 arvamusliidrit ja eksperti eri valdkondadest ja riikidest arutama küberjulgeoleku võtmeküsimusi.

NATO küberkaitsekoostöö keskusel on 20 liikmesriiki. NATO riikidest osalevad keskuse töös Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Itaalia, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Tšehhi vabariik, Türgi, Ungari, USA ja Ühendkuningriik. Austria, Soome ja Rootsi on liitunud keskusega partnerriikidena.