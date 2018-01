Kolme kuu jooksul on politseile teatatud ligi poolesajast hulkuvast hobusest

Ida-Harju politseijaoskonna piirkonnavanem Helen Kommussar rääkis «Aktuaalsele kaamerale», et viimase kolme kuu jooksul on politseile tulnud teateid pea tuhandel korral, et kusagil on loom liikvel ja mingil moel inimesi häirib. «Kui me nüüd võtame reaalselt kas siis hobuseid või sarnaseid loomi, siis kolme kuu jooksul selliseid teateid on ligi 50.»

Näiteks lõi selle aasta esimestel päevadel politsei koostöös Kose vallaga omamoodi pretsedendi, kui võttis ohutõrje eesmärgil omanikult ära hobused, kes jooksid taas maanteel ringi.

Ka Saaremaal jooksevad juba möödunud suvest ringi kaks jooksikust veist, pistavad aedades nahka kõik, mis süüa sünnib, kuid isegi peremehele end kätte ei anna.