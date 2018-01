Mees ründas Järva-Jaanis kahte naist ja ähvardas inimesi mõõgataolise esemega

14. jaanuari varahommikul kella 4.15 paiku sai politsei teate vägivallatsemisest Järvamaal, Järva-Jaani alevis Pikal tänaval, teatas politsei pressiesindaja Viktoria Korpan. Ta täpsustas, et 36-aastane mees oli avalikus kohas rünnanud kaht naist ning ähvardanud juures olnud inimesi mõõgataolise esemega. Samal ajal lõi 24-aastane mees samas kohas viibinud teist meest.

Politsei pidas kahtlustatavana kinni nii 36-aastase kui 24-aastase mehe.

Juhtumite kõigi asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus, mis käsitleb avalikku korra rasket rikkumist, mis on toime pandud vägivallaga. Kriminaalmenetlust viib läbi Paide politseijaoskond ja menetlust juhib Lääne Ringkonnaprokuratuur.

«Me ei saa veel avalikkusega jagada kõiki juhtunu detaile, sest see võib uurimist mõjutada. Kuid oluline on see, et vägivallatsejad on kinni peetud ja ohtu avalikule korrale ei ole,» ütles Lääne ringkonna prokurör Tiina Viru.