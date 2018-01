Lavrov Postimehele: piirilepingu ratifitseermiseks peab Eesti lõpetama russofoobse tegevuse

Lavrov ütles Postimehe ajakirjaniku Jaanus Piirsalu küsimusele vastates, et Eesti ei ole pidanud kinni piirileppe allkirjastamisel kokku lepitud põhimõttest, et lepe tuleb ratifitseerida heade suhete ja vastastikuse austuse õhkkonnas.

Venemaa välisministri sõnul on Eesti kolme-nelja aktivisti seas, kes kasutavad NATOt ja Euroopa Liitu ära oma russofoobsete ambitsioonide elluviimiseks.

Lavrovi vastus täismahus vabas tõlkes vene keelest

Jaanus Piirsalu: Välisministrid allkirjastasid Eesti-Vene piirileppe 2014. aastal. 2015. aastal läbis leppe ratifitseerimise seadus Eesti parlamendis esimese lugemise. Te teate hästi, et Eesti ja Venemaa vahelise kokkuleppe järgi toimub ratifitseerimise protsess paralleelselt. Eesti ootab juba kaks aastat, millal tuleb lepe riigiduumas esimesele lugemisele. Lubasite 2015. aastal New Yorgis kohtumisel välisminister Marina Kaljurannaga, et duumas algab ratifitseerimise protsess varsti. Mida see varsti tähendab?

Sergei Lavrov: See on pikk lugu. 2005. aastal allkirjastasime piirileppe esimest korda. Siis me fikseerisime kohustuse ratifitseerida lepe ilma mingite lisadeta. Kuid Eesti parlament lisas leppe ratifitseerimise seadusele preambuli, mis viitas Tartu rahulepingule. See andis Eestile võimaluse esitada Venemaale territoriaalseid nõudmisi. Meie peame sellist käitumist kohustuse rikkumiseks. Eesti välisminister võttis kohustuse tagada leppe ratifitseerimine parlamendis ilma lisadeta, kuid ta ei suutnud seda kohustust täita.

Me ütlesime Eestile, et kui te vaatate oma dokumentide paketi läbi ja olete nõus loobuma viitest Tartu rahuleppele, siis me oleme valmis uuesti alustama piirileppe kõnelusi. Läbirääkimised algasid uuesti ning lepet uuesti allkirjastades ei leppinud me kokku mitte ainult selles, et ratifitseerimise protsess hakkab kulgema paralleelselt, vaid ka selles, et see protsess peab toimuma normaalses, mitte konfrontatsiooni tingimustes.

Meie oleme kokkuleppest kinni pidanud ja pole Eesti suhtes mingeid ebasõbralikke samme astunud, seda sõltumata sellest, kas see oli omavahel kokku lepitud või mitte. Eesti pool seda kokkulepet täitnud ei ole, vastupidi, russofoobne retoorika on süvenenud. Me leiame, et sellistes tingimustes ei mõistaks meie ühiskond ja parlament seda, kui me esitaksime selle leppe duumale ratifitseerimiseks.

Ma tahan kinnitada, et piir eksisteerib. Ma loodan, et ka piirileping saab mingil hetkel ratifitseeritud. Keegi ei sea praegust piiri kahtluse alla. Aga selleks, et lepe jõustuks, ja üleüldse, et me elaks normaalselt, on vaja lõpetada see, et te olete 3–4 aktivisti seas NATOs ja Euroopa Liidus, kes kasutavad neid struktuure oma russofoobsete eesmärkide rahuldamiseks. Meil on Eesti rahvaga väga sõbralikud suhted. Inimesed sõbrustavad ja suhtlevad omavahel. Poliitikutel poleks vaja tegeleda mingite konjunktuursete ja geopoliitiliste teemade, vaid oma rahva huvidega.

