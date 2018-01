Tugev tuul seiskas laevaliikluse Kihnu ja Prangli vahel

Samuti on tugeva tuule tõttu seiskunud laevaliiklus mandri ja Prangli vahel. Parvlaev Wrangö hommikused väljumised kell 07.30 Kelnasest Leppneeme ja kell 09.00 Leppneemest Kelnasesse on tühistatud.

Riiklik ilmateenistus on kogu Eestile andnud esimese taseme tormihoiatuse, mis tähendab, et ilm võib olla teatud olukordades ohtlik. Saaremaa ning Hiiumaa piirkonnale on teenistus andnud aga koguni teise taseme hoiatuse, mis tähendab, et esineb tavatuid ilmastikunähtusi ning ilm on seetõttu ohtlik. Hiiu- ja Saaremaal võib tuulekiirus puhanguti ulatuda kuni 27 meetrini sekundis.