Maksumuudatus tühjendab nii mõnegi puudega inimese rahakotti

Õiguskantsler küsib selgitusi töövõimetoetuse kohta

Õiguskantsler Ülle Madise saatis riigikogu sotsiaalkomisjonile kirja, milles palub selgitusi erinevuste kohta töövõimetoetuse ja töövõimetuspensioni määramisel.

Õiguskantslerilt on mitu inimest küsinud, miks saavad varem määratud töövõimetuspensioniga sama suurt töövõimetoetust vaid need, kellel sotsiaalkindlustusamet on viimati tuvastanud püsiva töövõimetuse vähemalt kaheks aastaks, kirjutas BNS.

Kõigi nende inimeste töövõime on korduvekspertiisi tähtajal hinnatud osaliseks või puuduvaks ka töövõimetoetuse seaduse alusel. Ainus takistus saada töövõimetuspensioniga ühesuurust toetust on see, et sotsiaalkindlustusamet on neile viimase ekspertiisiga määranud püsiva töövõimetuse üheks aastaks.

«Pole teada, miks on riigikogu valinud inimeste eristamiseks just sellised alused ja kas parlament on niisuguse vahetegemisega jäänud talle põhiseadusega antud pädevuse raamidesse,» märkis Madise.