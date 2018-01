Meelega HI-viirusega nakatamise eest võib aastateks trellide taha minna

Eelmisel nädalal kirjutas Postimees Eesti kõige nooremast HIV-positiivsest, kolmeaastasest Martinist (nimi muudetud – toim). Poisipõnn oleks võinud olla täiesti terve, kui tema isa oleks oma haigusest rääkinud enne sünnitust.

Riigiprokuratuuri avalike suhete nõunik Kaarel Kallase sõnul on teadliku HI-viirusega nakatamise juhtumid Eestis harvad.

Samas Kallas nentis, et praegu on just üks selline kriminaalasi riigikohtus. Nii maa- kui ringkonnakohus on Anton Kartašovi tahtlikkus HI-viirusega nakatamises süüdi mõistnud, kuid otsus kaevati riigikohtusse edasi.

Ehkki Eesti seadustes ei ole HI-viirusega nakatamist eraldi mainitud, võib selle eest karistada karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb raske tervisekahju põhjustamist (KarS § 118).

Süüdimõistmise korral võib sellise teo eest karistada 4 kuni 12 aasta pikkuse vangistusega.

«Kui rääkida HI-viirusesse tahtlikult nakatamisest, siis eeldab see ikkagi seda, et nakataja tegutses teadlikult,» lausus Kallas. Ta lisas, et kui näiteks nakkuse kandja ise ei tea, et ta on HI-viiruse kandja, ei ole alust ka talle kuriteo toimepanemist ette heita.

«Võimalus kaitsmata seksuaalvahekorra puhul mõnda suguhaigusesse nakatuda on üldteada,» rääkis Kallas ja lisas, et ohtude maandamiseks on mõistlik kasutada kondoomi. «Juhul kui mõlemad osapooled sellest vabatahtlikult loobuvad, on see juba asjaosaliste teadlikult võetud risk,» lisas ta.

Kui siiski ilmneb kuriteole viitavat informatsiooni, alustatakse kriminaalmenetlust, mille käigus selgitatakse välja toimunu asjaolud. Seda, milliseid konkreetseid toiminguid asjaolude välja selgitamiseks kasutatakse, selgub juba lähtuvalt iga konkreetse kriminaalasja eripäradest.