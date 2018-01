Eesti võib viimaks mobiilidele ohust teatamise süsteemi saada

Elanikkonna kaitse rakkerühma juht, nüüdne päästeameti Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos rääkis Vikerraadio saates "Uudis+" , et elanike õigeaegne hoiatamine ohu korral on tähtis, sest annab võimaluse inimestel õigesti tegutseda ning riigile ja omavalitsustele vabamad käed inimeste aitamiseks, vahendab ERR-i uudisteportaal .

Klaosi kinnitusel on Eestis õiguslikult hästi ära reguleeritud see, millistel asutustel milliste ohuolukordade korral on kohustus elanikkonda teavitada. Tehnilise lahenduse tekkimisel tuleb aga süsteemi kasutamine täpsemalt ära reguleerida, ka selleks, et vältida süsteemi kuritarvitamist.