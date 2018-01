Postimehe ajakirjanikud kandideerivad uuriva ajakirjanduse preemiale

Bonnieri preemia nominent on Kristjan Pihl Eesti Televisiooni saates «Pealtnägija» ja ERR-i portaalis 15. märtsil ilmunud looga «Meditsiinitarvikute firma esitas Haigekassale süsteemselt valearveid», 22. märtsil ilmunud looga «Haigekassale võltsarvete esitamine oli arvatust mastaapsem» ja 17. mail ilmunud looga «Niine nahakliinik küsis tasuliste visiitide eest raha ka Haigekassalt».

Teine nominent on Mikk Salu Eesti Ekspressis 15. märtsil ilmunud looga «Arvo Sarapuu on variisikute kaudu sisenenud Tallinna prügiärisse», 16. märtsil ilmunud looga «Uued detailid: veel seoseid Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu ja prügifirma BWM vahel», 22. märtsil ilmunud looga «Arvo Sarapuu suurmeisterlikud kombinatsioonid» ja 25. mail ilmunud looga «Artikkel, mis paljastas Arvo Sarapuu seosed prügiäriga: Tallinna abilinnapea on variisikute kaudu sisenenud linna prügiärisse».